中国“千禧一代”热衷打零工
彭博社21日报道，穿着用皮草装饰的大衣，背着Miu Miu背包，张晨（音）不是那种传统的中国流动劳动力。她与另外40多个人在北京污浊的空气中挤在一起，等待申请一个为期两天的在一个体育用品大会上引导参观者的工作。
这位21岁的会计学专业学生在提及这份短工240元的报酬时说：“钱很少，但我希望拥有更有意思的生活。”
张晨是通过斗米兼职网申请的这份工作，斗米兼职是一家专门致力于发布兼职工作岗位的初创企业。在网络巨头百度和腾讯的支持下，其月活跃用户人数在仅仅半年时间内就翻了一番，达到2000万，这是因为中国的年轻人热衷于兼职工作，而国企也在裁员。
斗米用户可以到超市搬牛奶，或者在寒气逼人的马路边分发宣传单，每天的收入大约为130元。那些年龄在18岁到28岁之间的“美女”从事视频直播可以得到4倍的收入外加小费。许多工作的持续时间只有几天或者几个星期，这种灵活性适合那些在校大学生和社会人员。
斗米兼职的首席执行官赵世勇说：“每个月我们会有30万到40万份工作。很多年轻人说，他们不想要太多的工作保障，因为他们可能不需要，他们往往不打算长期待在一个城市。”
上一代中国人不会希望从一个短期工作跳到另一个短期工作，一直以来，中产阶级的梦想就是大学毕业后找一份稳定的工作——最好是有政府背景的那种。2016年对1.3万名大学生进行的调查显示，有48%的人说他们不想进入传统的劳动力市场。斗米兼职网站上有近一半找工作的人都是学生，90%的人都在35岁以下。
厦门大学经济学院教授柏培文说：“那些90后不像他们的父母那样任劳任怨。他们注重自由和安逸，痛恨在传统工作中受到上司的约束。”
尽管兼职工作适合职场新人，但也越来越受到年长者的青睐。据称，中国正在经历25年来最缓慢的经济增长，去年登记失业率约为4%。
前中国人民大学社会与人口学院教授周孝正说：“我们将看到越来越多的人去做兼职工作。谁不想在国企找一份稳定、传统和轻松的工作？但没有岗位啊。”
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