健身可向中国学四点
美国《佩斯特杂志》文章指出，中国可以传授4个健身诀窍。
在美国，健身者孤独地在健身房玩命。但是，却失去了健身的乐趣、友谊和伴随终身的习惯，而这些东西中国人却在跳广场舞和在公园里踢毽子的过程中得以保留。
文章写道，美国人可以从中国人的健身过程中学到很多。
首先，没必要在分秒必争中毁了自己。如果你的健身教练要求你尽110%的力，这可能弊大于利。美国的健身方法已经引发人们对受伤的担忧。很多中国人采取不同的方式健身，比如打太极拳。太极是防御性的，可以强身健体，锻炼身体柔韧性和平衡能力。
其次是团体健身。戴着耳机单独健身是美国人的标准，但中国人侧重“人多力量大”。在中国，健身是集体性活动，广场甚至街头一角都可以成为交际舞或者广场舞的场地。似乎没有人在乎跳舞场地的旁边就是拥堵的交通，别人看不看似乎都与他们无关。这些群体让健身社交化，参加者对彼此负责，遵守时间表。这些特点可以克服无聊，让人们把健身当成习惯。
再次是让健身成为乐事。踢毽子是锻炼身体？对中国人来说，是的。踢毽子可是全民运动。为踢好毽子，参与者或跑、或跳、或弯曲身体，足以让他们深度呼吸以及锻炼一些被很多人忽视的肌肉。同时也能从这项运动中获得快乐。
最后，不必做装备控。美国人喜欢装备，不过有时候钟情装备是健身的障碍。没有合适的运动跟踪器、鞋子或者衣服，可能成为放弃健身的借口。2008年北京奥运会之前，北京在全市的公园里安装了大量健身器材。如今，北京市民每天都锻炼，上班路上或者午饭时间都会在这些器材上练一练。当地人不会等运动装备齐了才行动或者优先考虑参加健身俱乐部，而是以让身体动起来为先。
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