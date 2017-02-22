新爸爸体内催产素也会增多 可产生怜爱之情
西媒称，催产素是最有名的激素之一。催产素因其在两性关系中扮演的“明星”角色而经常成为媒体报道的焦点，并被戏称为“爱的激素”。在人类和其他哺乳动物的进化过程中，催产素发挥着多项重要作用。
据西班牙《阿贝赛报》报道，催产素的职责之一是维持人和动物体内盐和水的平衡。同时，催产素还与生殖行为和分娩息息相关。此外，它还能对夫妻、家人、朋友等人际关系产生影响。神经科学研究证明，男性当父亲后照看孩子时，催产素也在背后发挥着作用。
发表在美国《激素与行为》季刊上的一项研究成果显示，催产素和血管加压素（另一种与社交关系有关的激素）在父亲与子女的关系中发挥着重要作用。
美国埃默里大学的这项最新研究显示，在看自己幼子的照片时，父亲们大脑中与奖励和同情相关区域的催产素水平会有所上升。此前人们已经知道，母亲们在看幼子照片时会出现这种情况，但直到这一最新研究结果公布，才知道男性也会出现这种反应。
研究报告的作者、埃默里大学人类学家詹姆斯·里灵说：“我们的研究表明，不光是母亲，父亲体内这种激素的水平也会发生变化，从而生出怜爱之情和想要照顾、疼爱孩子的冲动。”
里灵是埃默里大学神经科学实验室的负责人。他说：“该研究表明，在社交关系中扮演重要角色的催产素可以被用来调节父亲们的情绪，比如那些同样受产后抑郁症困扰的男性。”
该研究成果意味着，女性和男性在照顾孩子的精神动力方面的差距并没有想象的那么大。事实上，越来越多的研究表明，父亲多承担一些照顾孩子的工作有助于降低儿童死亡率和患病率，并能让孩子在社交、心理发展和学业等方面取得更好的成果。
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