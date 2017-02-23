美联储官员：再次加息时机可能很快到来
华盛顿２月２２日电，美国联邦储备委员会２２日公布的上次货币政策会议纪要显示，如果美国经济继续朝着充分就业和２％的通胀目标前进，或者劳动力市场和通胀表现好于预期，再次加息的时机可能很快到来。
纪要显示，美联储官员认为美国经济短期风险大致平衡，通胀压力大幅回升的风险仍比较温和。
美联储官员强调，特朗普政府可能采取的财政刺激等政策仍存在很大不确定性，扩张性财政政策可能带来上行风险，但部分政策也可能带来下行风险。此外，美元升值以及部分经济体金融市场波动也可能影响美国经济前景。
纪要还显示，有几位官员认为在下一次货币政策例会上加息是合适的，这可以让美联储在应对经济变化时有更大灵活度。美联储将于３月１４日至１５日举行下一次货币政策例会。
在１月３１日至２月１日举行的上次货币政策例会上，美联储决定维持联邦基金利率目标区间在０．５％至０．７５％的水平不变。美联储在去年１２月货币政策例会上加息２５个基点，并预计今年可能会有三次加息。（新华社）
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