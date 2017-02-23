朝鲜将派团赴马来西亚调查金正男死亡事件
平壤２月２３日电，朝中社２３日报道说，朝方计划派法律家代表团赴马来西亚，就一持外交护照的朝鲜公民在马死亡一事展开调查。这是朝鲜媒体首次就此事进行报道。
据朝中社报道，朝鲜法律家委员会发言人２２日就这一事件发表谈话。发言人说，马来西亚方面无视朝方的正当要求和国际法，在没有朝方在场的情况下，对死者遗体强行解剖，还声称要进行二次尸检。这是露骨地侵害朝鲜主权、违背人伦道德的行为。
发言人指出，更为严重的是，马来西亚方面的不当行为与韩国当局的反朝宣传同时发生。韩国保守舆论在尸检结果发表前，就散布该事件是朝鲜所为的言论。其目的是要抹黑朝鲜、转移国际社会对韩国国内政局的关注。
发言人说，到目前为止，马来西亚警方进行的调查，无论从犯罪调查学还是法学角度，都可谓漏洞百出。马方最初认为死者死于心脏病，但随后在没有任何证据的情况下怀疑死者被毒杀。
发言人说，马来西亚方面迟迟不向朝方移交遗体，是无视国际法和伦理道德、企图将遗体移交政治化的行为。
发言人指出，马来西亚警方错误地认为此次事件背后有朝鲜公民操纵，缺乏客观性和公正性。朝方此前已提出要对该事件进行共同调查，并做好派遣法律家代表团赴当地的准备。朝鲜方面将把此次事件的黑幕揭露到底。朝方正在密切注视马方今后的态度。
马来西亚警方２２日就朝鲜籍男子死亡事件召开新闻发布会，公布最新确认的两名事件相关者身份信息，其中包括一名朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书。朝鲜驻马来西亚大使馆在马警方新闻发布会结束后发表声明，再次指责马方与韩国合谋将怀疑扣在朝鲜头上，称这是对朝鲜主权的“极端羞辱”。
根据马方公布的信息，１３日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场二号航站楼寻求医疗帮助，但随后在送医途中死亡。马来西亚副总理扎希德１６日说，死亡男子为朝鲜最高领导人金正恩之兄金正男。这一说法随后遭到朝鲜驻马来西亚大使否认。
朝鲜驻马来西亚大使２０日指责马方调查背后“有人指使”，存在政治图谋，表示不信任马方调查。马来西亚外长阿尼法表示，任何有关马来西亚与外国政府勾结的说法都是对马方的严重侮辱。马来西亚外交部已召回马驻朝鲜大使。（新华社）
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