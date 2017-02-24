现代人嗅觉受损，更易肥胖抑郁：研究
英国《每日电讯报》网报道，著名科学家称，现代生活正在破坏人类的嗅觉，并且令人们更青睐含盐量高和易致肥胖的食物。
英国达勒姆大学嗅觉进化专家卡拉·胡佛博士称，污染、未处理的垃圾甚至脏乱的房屋造成的更刺鼻和“简单粗暴”的气味正在侵蚀我们感知自然界细微差别的能力，而且会让人们患病。
她在美国科学促进会于波士顿举行的一个会议上说，嗅觉受损的人更容易肥胖，因为他们通常更青睐口味重的食物。他们出现焦虑和抑郁等精神健康问题的风险也更大。
她说：“我们的嗅觉是在一个非常丰富的大背景下进化而来的，在这一过程中我们经常会与环境互动。现在我们不再与环境互动，而且我们生活在污染非常严重的地方。”
报道称，糟糕的嗅觉也会影响人们的味觉，这意味着他们可能会寻求口味更重的食物，而这通常是高盐高脂食物。
相比之下，嗅觉灵敏的人更有可能拥有较轻的体重，以前已有研究表明了这一点。胡佛博士说：“那些丧失了部分嗅觉的人日益对自己身体的气味感到忧虑，因为他们不知道自己的气味如何，是否糟糕。他们很担心自己因为闻不到煤气泄漏的味道或是烟味而无法感知危险。他们的生活质量会受到影响，甚至还可能罹患抑郁症，因为他们不再能以气味、食物同爱人建立联系。”
她说，这种焦虑情绪会增加罹患更加严重的精神健康疾病的风险。
报道称，此前，伦敦市长萨迪克·汗威胁说将在空气污染水平过高的日子里禁行老旧柴油汽车。他正在针对英国首都的一系列雾霾警报作出回应，在这里污染问题与每年约9000例早亡有关。本月的研究表明，柴油污染会令罹患痴呆症的几率翻倍。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost