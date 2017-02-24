活久见！父母5万块卖亲儿，买 iPhone 7和家具
2月19日约11时，家住广州市白云区太和的江某来到白云区公安分局太和派出所报案，称想要找回被卖掉的儿子。
然而这儿子不是被别人拐卖，却是江某和丈夫谢某自己卖掉的。到底怎么回事呢？
据该夫妇称，他们已经有两个孩子，这个被卖掉的孩子是属于超生的。家里的日子本来就过得紧巴巴的，“不想要老幺”。于是，这个年仅1岁5个月的亲生儿子就被这对狠心的父母以5万块钱卖掉了。
卖掉亲生儿子后，该夫妇立刻花了8000块买了一套家具，还买了一部iPhone 7和一辆摩托车、一台冰箱和一部彩电。
过了几天，江某心生悔意，遂前来报案。所幸，广州白云警方经过28小时的连续作战，成功解救被卖的幼儿。
警方：卖掉亲生子女也是犯罪
出卖亲生孩子，明知他人贩卖儿童介绍、提供资金、帮忙照料均是犯罪。根据2010年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》之规定：“以非法获利为目的，出卖亲生子女的，应当以拐卖妇女、儿童罪论处。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost