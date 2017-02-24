杜特尔特出面解释：中国误会了菲外长的南海言论
杜特尔特今日解释说，北京误解了菲律宾外交部长关于中国在南海军事化的言论。
路透社报道，菲律宾总统杜特尔特今日表示，并不清楚为什么中国的商务部长临时取消了访菲之旅，但他重申与中国加强关系的意愿。
据路透社22日报道，美国官员透露，中国已快要完成南海人工岛屿上约20个疑似用于容纳远程地对空导弹的建筑，并表示这可被视为是军事升级。
在此前一天，菲律宾外交部长亚赛已于东盟外长会议上指出，东盟10国一致表示对中国在南海的造岛活动和武器系统的安装感到非常不安。
22日下午，中国商务部长高虎城便临时取消了23日的菲律宾之行。据菲律宾贸易和金融当局的消息来源，高虎城原本预计赴菲签署40个价值数十亿美元的联合项目。
两名菲律宾官员告诉路透社说，北京取消访菲之旅可能是因为被菲外长亚赛21日的言论所激怒。
中国外交部发言人耿爽于22日记者会上表示：“……你提到的菲律宾外长亚赛的有关表态，我认为这只是他的一家之言，并不能代表全体东盟国家的意见。”
而对于在南海岛屿修建设施的报道，耿爽说：“我想重申，中国在自己的领土上开展正常的设施建设，包括部署必要和适度的国土防御设施，这是国际法赋予主权国家的正常权利。”
杜特尔特表示，没有必要逼迫中国遵守去年的国际仲裁裁决。
据路透社引述，他说：“我想向中国保证，正如当我到访中国、当我们作为朋友进行交谈时，我所做的承诺。”
他也说道，虽然菲律宾与美国有历史悠久的同盟关系，但是菲律宾“没有义务遵守”美国的外交政策。
相关文章：
习近平承诺不会在南海进行建设：菲外长
中国就快完成南海的军事结构，美官员：可被视为军事升级
菲外长：菲律宾已搁置南海仲裁结果 与中国追求广泛关系
东盟一致表示，对中国在南海的武器系统非常不安
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost