常吃生姜七大好处
生姜是常见调料，不仅可改善食物风味，还有多种保健作用。美国“福克斯新闻网”近日载文，总结“常吃生姜的7大好处”。
提高免疫力，防治感冒。英国卡迪夫大学最新研究发现，生姜中的倍半萜类物质不仅能抗击鼻病毒（最常见感冒病因），还可以缓解充血等其他感冒、流感症状。
减轻关节疼痛。美国注册营养师丹妮尔·卡帕林诺博士表示，研究表明生姜有助于缓解关节疼痛和炎症。美国《关节炎与风湿病学》杂志刊登的一项研究发现，生姜提取物可缓解膝关节炎，因为其中的抗氧化物质有助对抗炎症。
舒缓肌肉疼痛。美国《疼痛》杂志刊登的一项新研究发现，生姜具有天然镇痛抗炎作用，可缓解运动后肌肉酸痛。
促进消化。卡帕林诺博士表示，生姜中的化学物质还有助消化液的分泌，促进消化，缓解胃胀和腹部不适。
缓解痛经。美国《替代和补充医学杂志》刊登新研究发现，在缓解痛经方面，生姜与布洛芬一样有效。
治疗偏头痛。一项新研究发现，服用生姜粉治疗偏头痛的效果堪比普通偏头痛药物舒马曲坦。原因在于，生姜能抑制前列腺素的合成，从而缓解血管肿胀和压力。
保护记忆。研究表明，生姜能防止大脑淀粉样蛋白沉积，保护记忆力。
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