每天“金鸡独立”1分钟！会有你想不到奇迹
动养生是很值得推崇的一种养生的方式，但是如果方式不当，就会给健康带来一些伤害，得不偿失。金鸡独立的养生方法大家听说过吗?今天小编就来为大家讲解一下金鸡独立养生法的好处！
方法：左脚酸了，换右脚即可
每天做“金鸡独立”1分钟，对高血压、高血糖、颈腰椎病有帮助，还可远离老年痴呆。
闭着眼睛做金鸡独立，如果站不了10秒钟，表示平衡感退化到了六、七十岁的地步。多练习可以恢復平衡感。
原理：调节身体的平衡
身体出现疾病，中医理解为五脏六腑之间相互协调的关系出了问题，身体不平衡了。
而“金鸡独立”就可调节彼此的关系。身体有病，中医认为是阴阳失调，不平衡，但是这个概念太过笼统，细分之可以理解为五脏六腑之间相互协调的关系出了问题。
有些人罹患的是肢体病，似乎也需归于五脏六腑与四肢百骸之间的不和谐所产生。有没有一种简单有效的方法可以直接来调节身体的平衡呢？答案是肯定的，而且是出乎意料的简单易行，那就是金鸡独立健身法。
只需将两眼微闭，两手自然放在身体两侧，任意抬起一只脚，试试能站立几分钟，注意！关键是不能将眼睛睁开。这样你调节自己的平衡就不是靠双眼和参照物之间的协调，而是通过调动大脑神经来对身体各个器官的平衡进行调节。
人的脚上有6条重要的经络通过，通过脚的调节，虚弱的经络就会感到酸痛，同时得到了锻炼，经络对应的脏腑和它循行的部位也就相应得到了调节。
效果：增强免疫力
许多人起初5秒都做不了，但後来可以站上2分钟以上。随着站立时间的延长，头重脚轻的感觉没有了，睡眠质量大大提高，头脑清楚了，记忆力也明显增强了。
单脚站立，虚弱的经络会感到酸痛，同时也得到了锻炼。经络对应的脏腑和它循行的部位，也就相应得到了调节。
这种方法可以使意念集中，将人体的气血引向足底，对於高血压、糖尿病、颈腰椎病等病痛有立竿见影的效果，还可以改善小脑萎缩，预防痛风等，迅速增强人体免疫力。
对于足寒症，这是治本的方法，也可以迅速增强人体的免疫力。
一般人都适合，尤其是从年轻、身体健康的时候就开始坚持每天做，将来患上中老年疾病的几率，也会比较低。不过，70岁以上，或双脚已站立不稳的老人，就不适合做。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost