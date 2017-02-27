中企将收购韩国对手 在网速上与美竞争
《南华早报》网25日报道，中国将在互联网速度方面同美国竞争，因为内地最大的内容分发网络（CDN）企业已经宣布，它将收购一个韩国对手，而该韩国企业在数十个国家都有业务。
网宿科技股份有限公司上周说，它的香港子公司已经签署了一项协议，将以211亿日元（约合人民币13亿元）从日本的凯迪迪爱公司手中收购内容分发网络公司（CDNetworks）97.82%的股份。
CDN是一个全球服务器的集合，通过让用户从最近的服务器——而不是源站——获取数据来优化互联网速度。
这一收购将使网宿科技进军全球市场，并缩小它同世界最大CDN企业美国阿卡迈技术公司之间的差距。去年，阿卡迈技术公司取得了23亿美元的收入。
这次收购也是网宿科技2009年在深圳上市后首个收购活动。这次收购将为该企业的雄心提供重要支持。该企业希望在CDN业务方面取得更大的国际市场份额。
内容分发网络公司总部设在首尔。它是CDN市场的重要角色。它在世界范围内拥有180个结点，覆盖49个国家和地区的98个城市。
该企业在韩国的市场份额排名第一，在日本排第三。它还有很多显赫的客户，包括三星、现代、亿贝、戴尔和德士古。
中国CDN服务提供商在国际市场占据的份额依然很小。
内地一份有关世界1000个使用CDN的大型网站的报告显示，阿卡迈技术公司占有41%的市场份额。网宿仅占有3.4%。
东兴证券的一份报告说，在中国市场，仅有17%的网站使用CDN，远低于很多西方国家50%的比例。
但该报告说，由于对短视频和视频流的需求激增，CDN将在中国变得越来越流行。
同时，有媒体上周报道说，网宿科技可能还会收购俄罗斯CDN服务提供商CDN-Video公司70%的股份。
该报道说，网宿科技可能会为该俄罗斯企业支付大约740万美元。
CDN-Video公司的CDN网络覆盖俄罗斯、德国、荷兰、美国、马来西亚和新加坡等地。
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