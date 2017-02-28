黑客入侵新加坡国防部系统 试图窃取机密资料
新加坡国防部今日表示，其电脑系统于本月初被入侵，导致850名服役人员和国防部职员的个人资料被盗。
据亚洲新闻台网引述，国防部副常任秘书（科技）许智贤指出：“袭击具有针对性、且计划周详。根据我们的调查，这不是业余黑客或犯罪组织的行为。”
国防部表示，此次系统攻击源自网络，不是源于不是武装部队军营，目的是为了获取官方机密消息。
据报道指出，被入侵的系统是连接互联网的I-net系统，是服役人员和国防职员用于上网的平台。
被盗资料包括身份证号码、电话号码和出生日期。国防部表示，这些资料被储存于该系统中，用于账户管理。
国防部也表示，被盗资料资料中没有包括密码，也没有任何机密的军事资料。军事资料是粗存于另外一个没有连接网络的独立系统。
在发现入侵之后，I-net系统的连接已经被断开，同时也对入侵程度展开了调查。另外，国防部也通知了新加坡网络安全局和政府科技局，以对其它政府系统展开调查。目前，并没有发现入侵迹象。
为何不早宣布？
置于为什么至今才宣布，国防部表示，是因为需保持操作安全以及进行调查。
国防部表示，随着网络威胁和攻击越来越频繁，该部每天都必须防御成千上万的网络入侵尝试。
但是，国防部表示不会切断网络连接，而是会继续加强网络安全。
亚洲新闻台网报道指出，这类系统入侵是新加坡国防部第一次遭遇到。新加坡政府网站被入侵的事件包括，2014年外交部的IT系统、以及2013年总统府和总理办公室的网站。
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