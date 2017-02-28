禽流感难阻尝鲜的嘴，中国活鸡黑市仍红火
由于H7N9疫情高发，多地活禽市场休市限售，但仍然挡不住部分人尝鲜的嘴。
据香港《南华早报》报道，虽然禽流感致活禽被禁，但黑市交易依然猖獗。为了周日的家庭大餐，广东主妇张怡（音）丝毫不会降低对鸡的质量要求。每周一次，她都会到广州海珠区万松园市场附近的窄巷里找寻。虽然该市场有4个家禽摊位，但她并不理会，因为她像这个城市许多其他人一样只要现杀鸡。
在广州市区，现杀鸡已从官方菜单拿下一年多了，但张女士依然在巷弄里寻找黑市活禽的牌子。在僻静的街边小巷，可能会有临时搭起的杀鸡摊。2015年，广州开始禁售活禽。根据该禁令，菜市场摊贩只能出售在某个屠宰场集中宰杀的冰鲜鸡，对于该市的“老广”来说，这无疑大倒胃口。
禁令的目标是控制禽流感的扩散。今年1月以来，H7N9病毒已导致中国至少94人死亡。但在广州，活鸡黑市仍然红火，顾客为这种非法产品敢于冒险。张女士表示，自己知道黑市有健康风险。“巷子里总是很脏。内脏、羽毛到处都是，别指望有多卫生。我们一般选好鸡，等摊主杀好后再去拿。只要不碰到就没事。
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