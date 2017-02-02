受特朗普威胁后，墨西哥转与中国汽车公司达成2亿项目
法新社报道，中国安徽江淮汽车集团（JAC）将与墨西哥巨人汽车公司（Giant Motors Latinoamerica）合作投资2.12亿美元，在墨西哥中部生产运动型多用途汽车。
该交易将会扩展巨人汽车公司工厂的规模。
巨人汽车公司总裁马士礼（Elias Massri）表示，生产预计将于3月28日开始，第一年会生产1万1000辆汽车，目标是年均生产4万辆。
该工厂已经在为中国一汽生产卡车，并将为江淮汽车集团生产多2款运动型多用途汽车的车型。
生产的运动型多用途汽车将会在墨西哥、中美洲和南美洲进行销售。
此前，特朗普宣布要对将工作转移到墨西哥的公司实行高额出口关税。而福特汽车于上个月取消了一项在墨西哥圣路易斯波托西州的16亿投资。福特汽车否认该决定时由于特朗普的威胁。
墨西哥是世界第4大的汽车出口国。
美联社报道指出，墨西哥如今80%的出口都是由美国购买。但是，随着特朗普的上台，双边关系变得紧张。
就此，墨西哥伊达尔戈州州长法亚德（Omar Fayad）表示，此次与中国汽车公司的合作，便是出口多元化的一步。
他表示，墨西哥将会加强与拉丁美洲、亚洲、欧洲和中东国家的贸易，同时也会向美国张开双臂。
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