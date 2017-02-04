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新年添堵，陆客团在台再次发生车祸，最小伤者仅2岁

星期六, 二月 04, 2017

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据台湾“中央社”今日报道，一辆满载大陆游客的游览车今日上午失控撞向台湾高雄市河西路桥墩，造成车上多人受伤送医，车祸原因警方正在调查中。

台湾媒体报道称，初步估计共有3人重伤，18人轻伤，由消防局派遣大批人车到场载运伤者，分送多家医院。

据了解，搭乘事故游览车的一行大陆游客均来自浙江省，总共25人，其中成年人17人、小孩8人。

据悉，车祸原因初步了解疑似驾驶员驾驶路况不熟，加上未查车身过高，在通过铁路桥墩涵洞时，车顶撞击涵洞上方桥墩，造成车内多名大陆游客受伤。初步估计共有3人重伤，18人轻伤。

事故游览车上共有28人，其中2男1女重伤，其余18人轻伤，18名轻伤患者中，有7名孩童，分送联合、大同等医院。伤者中年纪最长的是74岁，最小的2岁。

王姓司机(年约40岁)，驾驶游览车资历已有3年。他称，车祸发生前原要左转兴隆路，但和导游讨论行程分心，以致直行河西路撞上桥墩，他否认酒驾和疲劳驾驶，称自己是高雄人，昨晚回家睡觉，但第一次行驶该路段要从西子湾转往左营购物行程，因分心才会发生事故。

据悉，倪姓导游当时坐在驾驶座旁边，自称当时正低头看行程，并没有与司机交谈。并表示，既然司机是高雄人，怎么还会撞上桥墩。


大新年里发生这样的事确实很糟心啊，而且台湾这几年这种交通事故太多。对此，网友神评：勇闯夺命岛，偏向虎山行！

网友大嘴发言人：真正的陆客勇士，敢于直面中国台湾岛内的大巴~~~

网友痴梦喃语：老发生空难车祸火车脱轨，台湾这么小都管理不好，有些人却还妄想要脱离大陆…… ​ ​

网友哦莫呐：这样都开过去，司机是瞎么 ？​
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