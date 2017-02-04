新年添堵，陆客团在台再次发生车祸，最小伤者仅2岁
台湾媒体报道称，初步估计共有3人重伤，18人轻伤，由消防局派遣大批人车到场载运伤者，分送多家医院。
据了解，搭乘事故游览车的一行大陆游客均来自浙江省，总共25人，其中成年人17人、小孩8人。
据悉，车祸原因初步了解疑似驾驶员驾驶路况不熟，加上未查车身过高，在通过铁路桥墩涵洞时，车顶撞击涵洞上方桥墩，造成车内多名大陆游客受伤。初步估计共有3人重伤，18人轻伤。
事故游览车上共有28人，其中2男1女重伤，其余18人轻伤，18名轻伤患者中，有7名孩童，分送联合、大同等医院。伤者中年纪最长的是74岁，最小的2岁。
王姓司机(年约40岁)，驾驶游览车资历已有3年。他称，车祸发生前原要左转兴隆路，但和导游讨论行程分心，以致直行河西路撞上桥墩，他否认酒驾和疲劳驾驶，称自己是高雄人，昨晚回家睡觉，但第一次行驶该路段要从西子湾转往左营购物行程，因分心才会发生事故。
据悉，倪姓导游当时坐在驾驶座旁边，自称当时正低头看行程，并没有与司机交谈。并表示，既然司机是高雄人，怎么还会撞上桥墩。
大新年里发生这样的事确实很糟心啊，而且台湾这几年这种交通事故太多。对此，网友神评：勇闯夺命岛，偏向虎山行！
网友大嘴发言人：真正的陆客勇士，敢于直面中国台湾岛内的大巴~~~
网友痴梦喃语：老发生空难车祸火车脱轨，台湾这么小都管理不好，有些人却还妄想要脱离大陆……
网友哦莫呐：这样都开过去，司机是瞎么 ？
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