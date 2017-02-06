外资数据显示中国经济的转型：英媒
英媒称，北京努力将中国经济重心从基础工业、建筑业和出口转向国内消费、服务业和附加值较高行业，外国投资数据似乎反映了这一点。
据英国《金融时报》网站2月4日报道，《外国直接投资杂志》最近进行的一项研究分析了全球131座城市的投资竞争力，发现中国城市在新兴市场的前10名中占据6席，上海和北京在全球总排名中分列第4和第12。
该研究评估了各城市的经济潜力、商业友好度、人力资本和生活方式、成本效益以及连通性，据此进行排名。
中国在城市层面表现优异，这似乎与来源相同的国家层面数据有所矛盾——国家层面数据显示，中国已不再是世界上最吸引绿地投资的目的地，这一头衔已让给印度。2015年全年，外国投资者宣布的在印度绿地项目的资本总支出为327亿美元。同期，中国吸引的公开宣布投资为208亿美元。
然而，深入研究城市层面的数据能够解释这种差异。
在新兴城市中排名第一的上海近几年吸引的外国直接投资在类型上有所转变，即从制造业投资转向更偏向服务业主导型的行业投资。2011年，制造业项目在上海所有公开宣布投资中占将近18%，在2015年仅占7.5%。
在商业服务和总部运营保持相对稳定的同时，销售、市场和投资支持成了更为突出的投资选项。这类业务在2015年上海公开宣布投资中占40%，2011年时为25%。
这不仅说明中国的经济转型正在城市层面出现，还表明上海和其他中国城市现在为投资者提供了一个较为成熟和发达的环境。2011年至2015年，天津吸引184项投资，苏州吸引182项投资，广州吸引178项投资。在这一时期，制造业在总投资中的份额有所下降，研发、总部和教育投资有所增长。
受收紧的政府政策和中国制造业不断下降的成本竞争力驱动，中国正处于从世界工厂向服务业主导型经济的转型之中。外国直接投资市场研究公司称，制造业仍是绿地投资者在华活动的最主要一项，但行业分化正从重工业向服务和科技行业倾斜。
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