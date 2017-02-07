南海疑云：中国与美国在5至10年内无法避免南海战争？
《卫报》报道，特朗普的首席战略师史蒂夫·班农（Steve Bannon）曾于2016年3月指出，美国和中国之间的南海战争在5到10年内将不可避免。
福布斯网站的一篇分析文章指出，一场暴风雨正在南海上方蔓延，并威胁着这条世界上最大的贸易路线之一。
南海争端起初是中国与其邻国之间的一场区域性拉锯战，但很快就变成了中美之间的经济和军事力量对抗。
大约3年前，中国在南海建造人工岛屿，从而使该地区的紧张局势升级。美国则通过扩大在争议水域的海军部署，以及推进在韩国部署导弹能力，来进行反击。
起初，中国通过几份声明指责美国“违反”国际法，并试图拉拢美国盟友加入亚洲基础设施投资银行（AIIB）。然后，北京宣布要派遣核潜艇到该地区，以“威慑”美国的存在。
在去年7月，国际仲裁法庭裁决中国对大部分南海水域的主权声称并不成立。
中国拒绝接受该裁决，并致力于继续在该水域中进行建设工程。此外，中国也开始制定“警戒线”。例如，《日本时报》的一篇社论指出，北京警告日本不要派遣自卫队参加美国在南海举行的自由航行行动。
12月底，中国的航空母舰“辽宁号”在演习中经南海驶往海南岛，台湾国防部长冯世宽便在将官晋任典礼上说：“敌情威胁日益增长，要随时保持战备警觉。”
上周，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯（James Mattis）誓言要支持日本对钓鱼岛（日本称为尖阁列岛）控制。
而中国国家海洋局表示，3艘中国海警舰船于昨日在钓鱼岛领海内巡航。日本海岸警卫队已确认，中国舰船于昨日下午2点左右开始在岛屿附近巡游，大约2个小时后离开。
南海之外，军事力量对决也不断
此外，中国国防部上周在其网站公布的一个录像显示，东风16型中程导弹在春节期间的一个军演上亮相。
美联社指出，东风16型导弹提升了中国的"第一岛链"打击控制能力。其射程预计能达1000公里，能够威胁到美军在冲绳岛的重要军事基地，也能打到日本本土、台湾以及菲律宾。
而美国则与日本于上周五在夏威夷考爱岛（Kauai）附近使用共同开发的系统，举行了第一次弹道导弹的拦截，通过发射标准三型导弹，成功打击到了空中的目标。
美国国防部指出，这是为了应对朝鲜的导弹计划。但加之即将在韩国部署的末段高空区域防御（THAAD，简称萨德）系统，就位于旁边的中国是否会感觉到威胁，可想而知。
友善的信号
除了上述事态发展之外，中美双方实际上也在释放友好的信号。
马蒂斯于周六在日本东京发表讲话时表示，美方认为没有必要在南海采取大规模的军事调动，并呼吁通过外交途径解决问题。
对此，中国外交部表示：“这是值得肯定的”。而《中国日报》也将马蒂斯的言论描述为，“驱散了南海上方令人担心的战争疑云”的“定心丸”，并写道：“马蒂斯启发了乐观情绪，（令人感觉）事态可能不会像以前描绘的那样糟糕。”
特朗普此前曾多次在竞选演讲、以及推特上发文指责中国，也提名了罗斯（Wilbur Ross）、莱特希泽（Robert Lighthizer）以及纳瓦罗（Peter Navarro）等对华鹰派人士担任重要职务。但是，他至今还未对中国制定任何政策或行动。
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