中国最高人民法院法官批特朗普：“恶棍”、“法治公敌”
《南华早报》报道，中国最高人民法院的法官批评特朗普为“恶棍”、“法治公敌”。
特朗普于上周对美国地方法官詹姆斯·罗巴特（James Robart）展开抨击，并嘲笑他为“所谓的法官”。
特朗普于1月27日发布行政命令，对伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民实施90天的入境禁令，并对所有难民实行120天的禁令。
罗巴特则质疑特朗普政府以911事件作为实施入境禁令理由的正当性。这是因为，从911事件起，在美国本土发动袭击的恐怖分子没有一个是来自禁令中的7个国家。他依此对入境禁令施加了暂时性全国封锁。
中国最高人民法院法官何帆则将特朗普的抨击，与上月26日陆川县法院退休法官傅明生遭暴徒持刀杀害的事件进行比较。
何帆在“法影斑斓”的微信公众号上，发表以“骂法官的总统与杀法官的暴徒都是法治公敌”为题的文章。
他在文中写道：“在一个号称最民主最法治的国家，总统带头骂法官，从副总统到所属党派，都一窝蜂替他辩解，哪怕你掌控三军脚踩核弹，也是尊严扫地，与恶棍无异！”
《南华早报》指出，中国官方自特朗普上台一来，便多次抨击西方民主国家所面临的“系统性危机”。而中国的最高人民法院法官是由全国人大所任命，并不作为执政党权力的制衡机制。
但是，报道也指出，何帆发表该文章的不久前，中国政府以“法治”为口号，逮捕了数百名权利活动家和律师。
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