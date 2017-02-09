超过中国和美国 印度蝉联外国直接投资首选地
英国《金融时报》7日报道，印度连续第二年吸引外国直接投资居全球之首。
随着印度政府给上世纪90年代开始的经济自由化运动添加更多动力，外国投资者已成为印度经济快速增长的推动力之一。
自纳伦德拉·莫迪总理将自由化已成和果断的领导班子带到新德里以来，印度吸引的外国直接投资（FDI）增长迅猛。在莫迪担任印度西北部古吉拉特邦首席部长的12年里，自由化议程和果断的领导班子是其任期的重要特点。
据《金融时报》旗下数据服务公司——外国直接投资市场研究公司称，截至2016年12月，在莫迪担任总理的最初两年半里，已公布的绿地投资总额达到1380亿美元，仅比其前任曼莫汉·辛格5年任期内吸引的1770亿美元少了22%。
外国直接投资市场研究公司的数据显示，2016年，印度吸引绿地投资约623亿美元，连续第二年成为全球绿地投资第一的目的地，超过中国（591亿美元）和美国（481亿美元）。这些数字只涵盖已公布的绿地投资，不包括收购和标准FDI收支数据所涵盖的其他金融项目。
制造业占投资总额的40%，联想（中国）、三星（韩国）、可口可乐（美国）和沃尔沃（瑞典）等跨国公司都公布了利用印度迅速增长的国内市场的新计划。印度国内生产总值（GDP）每年增长约7%，且拥有大量熟练劳动力。
在印度，外资涌入的势头还在继续：南部卡纳塔克邦本月公布了苹果公司5月将设立印度首条iPhone手机装配线的计划。
莫迪设法降低了外国公司投资印度若干经济部分的难度。走所谓的“自动通道”无需得到政府批准。不过外国投资者若在国防、航空运输、采矿、媒体、银行和零售等一些敏感部门跨过特定门槛，则仍需获得政府批准。
莫迪选择这一时机纯属偶然。印度推进改革之时恰逢与其争夺外国投资的对手在国内外都碰上了麻烦，比如大宗商品超级周期的结束令巴西、南非和俄罗斯损失惨重。
尽管有了进步，但在印度做生意仍很困难。
即便在单一品牌零售和电子商务等已开放的部分，外国公司也必须遵守严格的规定，例如与自制率最低限度和技术转让相关的规定。
印度还坚持国内法院的裁决优先于国际仲裁，使外国投资者很难解决与印度公司的纠纷。
例如，在总部设在孟买的塔塔集团与日本都科摩通信公司的电信合资企业出问题后，印度监督机构不让塔塔向都科摩通信公司支付商定的赔偿金。
总部设在孟买的印度经济监督中心的数据显示，2016年最后一个季度，受债务困扰的印度公司宣布投资项目价值达14100亿卢比（约合209亿美元），比前三个季度的平均值低了40%。
11月8日公布的严格的废钞措施带来了不确定性，使消费者和企业遭遇意想不到的现金短缺局面，进一步抑制了投资。
印度政府要求达到每年8%至10%的中期GDP增长目标，FDI至关重要。财政部长阿伦·贾伊特利本月提交预算时表示：“（财政部）正考虑进一步放宽FDI政策。”外国投资者对此正密切关注。
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