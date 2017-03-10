揭秘俄特种部队：曾虎口拔牙 血洗阿富汗总统府
一个俄罗斯士兵用牙齿搬动一张桌子，仿佛咬住的只是一个盘子——这样的情形在有关俄罗斯特种部队的视频和照片当中十分常见。这支精英部队在冷战期间曾是美国“海豹”突击队的天敌。至少他们在互联网上的形象一直类似于心狠手辣的日本忍者。
互联网将俄罗斯特种部队变成了一个文化基因，因为俄罗斯人向来以铁血善战著称，特别是因为这支特种部队一直笼罩在神秘光环之中。戈尔巴乔夫实施开放政策以前，大部分俄罗斯人甚至都不知道特种部队的存在。近年来人们逐渐开始关注特种部队，但对其了解也仅限于各种道听途说的传奇故事和夸大其词的数据。
从上世纪50年代的冷战时期以来，苏联就开始派遣特种部队实施包括打入敌人内部的机密任务。实际上，俄罗斯特种部队也分为两种：一种是情报总局的特种部队，主要执行情报任务；另一种是联邦安全局（原克格勃）的特种部队，主要执行反恐任务。
情报总局特种部队成立于1950年10月24日，是最早的特种部队。他们隶属于俄罗斯总参谋部军事情报总局，换言之，直接由俄罗斯国防部领导。这支部队曾参与过俄罗斯在阿富汗和车臣共和国的军事行动，据说在叙利亚战场上也出现过他们的身影。他们在战时的主要任务是渗透敌后、破坏敌方基础设施、平息暴动并为常规部队提供特别支援。这支特种部队的成员都是精通暗杀和间谍之道的专家。
除了陆军和空军，海军当中也有情报总局特种部队的存在。他们更加类似于美国的“海豹”突击队。海军序列中大概有4个旅，每个旅有大约1000人，被分配到4个主要舰队。他们负责为海军常规队伍提供特别支援，并执行针对敌国舰艇和港口的破坏行动。
联邦安全局特种部队则隶属于俄罗斯内政部，再细分为“阿尔法”特种部队和“信号旗”特种部队。1974年“阿尔法”特种部队在时任克格勃主席尤里·安德罗波夫的提议下成立。当年阿富汗前领导人哈菲祖拉·阿明的官邸阿明宫虽有重重守卫，但还是被“阿尔法”特种部队血洗。但这支神勇部队身上也有污点，例如2004年的别斯兰人质事件。虽然“阿尔法”特种部队参与救援，但最终还是有300多名人质死亡。
“信号旗”特种部队则被正式派遣执行以敌后破坏为目的的反恐行动。换言之，他们的目标就是颠覆外国政府，破坏包括核反应堆和机场在内的关键设施。这支部队的建立距今更近，但他们的活动营地依然成谜。
虽然网上流传着很多有关俄罗斯特种部队执行任务的视频，但是有关特种部队训练的详细内容依然是机密。据说，情报总局特种部队的主要训练项目包括肉搏战。还有传闻称，特种部队在军演中都用真枪实弹，因此在遴选成员的过程中死亡率较高。
俄罗斯特种部队执行任务小组的结构与其他国家的特种部队近似。每个任务小组由8到10人组成，服从一名军官的指挥。情报总局特种部队还会采取两人行动，甚至单独行动的作战方式。（西班牙《阿贝赛报》网站）
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