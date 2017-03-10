“最难搞”安全软件 中情局黑客评价：卡巴斯基
美媒称，维基揭秘网3月10日公布了据称为美国中央情报局黑客攻击资料的8000页文件，其中包括很多对世界上最受欢迎的一些反病毒产品的评论。
美联社3月8日报道称，文件援引了黑客们对反病毒企业的批评，这说明美国情报机构清楚地知道本该保证我们上网安全的产品所存在的缺陷。
维基揭秘网公布的资料不够系统，我们无法就某一种产品的可靠性下定论，日期的不确定说明中情局的批评在更大程度上是一种简单印象，而不是概述。
尽管如此，这些文件说明美国的顶级网络间谍们并非总对常用的安全软件作出很高评价。
科摩多
美国科摩多软件公司自称“网络安全解决方案的全球领导者”，中情局对该公司反病毒解决方案的评价似乎好坏参半。
一名中情局黑客称，科摩多让他非常痛苦，“它几乎什么都能捕获，直到你要它停止”。
只是别升级到科摩多6版本。这名黑客称，该版本“捕获不了那么多东西”。
科摩多软件公司的首席执行官梅利赫·阿卜杜勒-哈尤格卢说，中情局提到的这个漏洞已经过时了。科摩多6是2013年发布的，科摩多10已经于今年1月发布。
卡巴斯基实验室
俄罗斯卡巴斯基实验室是世界领先的安全保护提供商之一。而它可能无法保护你不受中情局入侵。
据黑客称，代码中的一项缺陷“使我们能够绕过卡巴斯基的保护”。
但该公司创始人尤金·卡巴斯基称，该缺陷在“多年前”已得到修复。
小红伞
一名中情局黑客似乎称，这款德国设计的反病毒产品“通常很容易避开”。
小红伞杀毒软件公司在一份声明中称，它已在维基揭秘网发布这些文件后的几个小时内修复了它所称的“一个小漏洞”。
该公司还称，没有证据证明有用户受到了该问题影响。
AVG
中情局似乎有一个窍门可以打败“十分温柔的”AVG。
AVG的母公司捷克阿瓦斯特软件公司的首席技术官翁德雷·弗尔切克说，中情局似乎正在讨论一种从理论上说可以绕过AVG扫描引擎的方法。
他说：“事实上，考虑到AVG产品当前的运行，这在今天已经不再是问题。”
f-secure
一名中情局黑客似乎对这家芬兰公司的安全软件格外尖刻。一名黑客称，它是一款“对我们来说难度最小的低级产品”。
不过f-secure杀毒软件公司称，它被其他地方的黑客称作“讨厌的麻烦制造者”。
比特梵德
罗马尼亚比特梵德公司的反病毒产品似乎给中情局的黑客们制造了很多麻烦。
有黑客称一些修改可以打败比特梵德。不过这可能也行不通。
有黑客回应说：“唉，我们刚刚试了这个办法。比特梵德仍然很疯狂。”
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