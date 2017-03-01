摆脱山寨名声 中国手机厂商欲登顶全球市场
彭博社网2月28日报道，占领国内市场后，中国手机制造商准备登上更大的舞台。低廉的价格帮助中国智能手机制造商登上国内市场销量的顶峰。现在，中国品牌希望凭借先进技术走向世界。
中国最大的几个手机品牌正在摆脱模仿者的名声，开始在产品规格、市场营销等所有方面挑战极限。华为宣布对苹果和三星展开全面进攻，立誓五年内超过这两位全球市场领跑者。
OPPO利用西班牙巴塞罗那“世界移动通信大会”推出自己最先进的拍照技术，昭示着新产品的成熟。作为中国最具价值的初创企业，小米眼下正在设计自主芯片。
报道称，中国大型手机制造商凭借价廉物美的产品在国内赢得声誉。2016年，这一策略帮助OPPO、华为和vivo首次夺得世界头号手机市场——中国市场的前三甲，把苹果挤到第四位，三星则跌出了前五。现在，中国三大品牌急于证明自己不仅仅是新技术的快速应用者，而且是创新者，能够制造出媲美世界前两大品牌（三星和苹果）最新产品的优质手机。中国三大品牌开始在东南亚、印度等海外市场攻城略地。尤其在印度，中国商标占据了2016年四季度销量前五名中的四个席位。
西班牙卡纳利斯咨询公司咨询师莫嘉（音）说：“随着国内竞争日趋激烈，中国顶尖制造商已经放眼海外市场。它们争先恐后推出新技术、新发明，因为这是全球扩张的关键。”
报道称，不可否认，中国品牌尚未达到全球青睐的地步。虽然联想、小米和OPPO手机在亚洲许多地方揽获很高人气，但基本没有在苹果和三星主导的发达国家市场取得良好成绩。本周即将在巴塞罗那、北京等地亮相的新机型能否达到宣传效果，仍需拭目以待。
不过，中国品牌在此前一年时间里推出的一系列改进方案已经赢得中国消费者的芳心，导致曾经统治中国市场十年之久的外国品牌沦为配角。通过稳步升级产品、调动庞大的零售网络，本土品牌迅速取代了苹果iPhone与三星盖乐世手机。
据中国国家知识产权局统计，去年中国十大专利申请单位中有七家在做智能手机，其中OPPO、华为和小米提交了近1.2万件申请，占前十名总申请量的三分之一。
市场研究机构IDC中国区总裁霍锦洁对记者说：“从技术和创新来讲，中国厂商已经非常接近三星之类的行业领头羊。中国巨大的移动互联网市场有助于推动网络服务发展，这就对硬件的表现提出更高要求。许多本土厂商抓住机遇，摆脱模仿拷贝的形象。”
OPPO品牌的所有者广东欧珀电子工业有限公司正在引领创新潮流，将快速充电、微光摄影和6G内存确定为产品特色（iPhone尚不具备快充功能）。眼下，OPPO把精力放在摄像头上，瞄准了喜欢自拍的年轻人与摄影爱好者。
OPPO刚刚披露了其最先进的移动摄影技术。他们在巴塞罗那会议上提出“前进5倍”的口号，意思是OPPO掌握了一种光学变焦技术，能够利用软件把长焦、广角镜头与经过特殊设计的棱镜结合起来，达到5倍变焦的效果。
华为仅次于三星和苹果，在全球市场上位列第三。在巴塞罗那会议期间，华为同样希望借助自己的P10手机宣传大篷引发轰动效应。一年前，华为推出配备双摄像头和有机发光二极管显示屏的新产品，成为首批使用相关技术的厂商之一。此举走在了苹果前头，因为据说苹果要等到今年晚些时候才会采用新一代显示技术。
华为表现出无比的自信：他们去年曾发誓说要在五年内取代苹果和三星，登顶全球市场。这家中国企业在美国和中国状告三星侵犯知识产权，许多人倍感意外，而三星已经发起反诉。
华为还表现出在中国消费品牌中极为罕见的营销头脑，不仅与徕卡公司合作，还邀请好莱坞明星斯嘉丽·约翰逊为手机代言。
报道称，就连一度利用低价促销和网上用户群跃居国内销量榜首的小米都在搞档次升级。去年10月，小米高调展示与国际著名设计师菲利普·斯塔克合作研发的MIX概念手机。MIX使用陶瓷机身和无边框显示屏。一旦上市，其售价可能达到3999元人民币。
本周，小米将展示首部使用“松果”自主芯片的小米手机，抛弃高通和联发科芯片。小米将因此跻身华为、苹果和三星所在的高端俱乐部。自主芯片不仅可以降低成本，而且便于小米根据手机特点调整芯片结构。
卡纳利斯公司咨询师莫嘉对记者说：“随着供应链成本急剧上升、零售渠道竞争日益激烈，技术创新将成为中国厂商今年的关注重点。”
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