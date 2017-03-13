韩媒震惊！3400中国游客济州岛拒下国际邮轮，史无前例！
这是国际邮轮从1990年代末停靠济州以来，20多年间首次有乘客集体拒绝下船事件发生。
据韩联社12日报道，正当中国发出“旅游禁韩令”持续发酵之时，韩国首次发生了乘坐国际邮轮来到济州的3400余名中国团体游客拒绝下船事件。
根据济州道方面传出的消息，11日下午1时，国际邮轮歌诗达邮轮赛琳娜号抵达济州外港。但该邮轮通报说，船上3400余名中国团体游客拒绝下船。当时济州方面的出入境、海关、检验检疫人员已经做好准备，因此对于中国游客的举动感到非常难以置信。
韩联社配图 韩联社配图
韩国海运工会相关负责人表示，最近虽然也有部分中国游客拒绝下船，但如此大规模的全船人员拒绝下船事情还是第一次发生。当时码头上已经有80余台观光大巴在等候，济州免税店等购物场所和数十名导游也做好了接待准备，当得知中国游客聚集下船的消息，都感到白忙一场。
据韩媒报道，此次乘船的游客全部来自中国一家企业的奖励观光团，有分析认为，这或许与“萨德”有关。
“萨德报复成为现实”，韩国纽西斯通讯社12日的报道这样评价中国游客集体拒绝下船事件。报道称，作为应对部署“萨德”的反制措施之一，中国方面已经严控本国公民赴韩旅游，从3月16日以后，中国游客将从来韩的国际邮轮上全面消失。
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