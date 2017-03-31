听了1万遍的“每天八杯水”科学吗？

生命离不开水。人不吃饭能够生存7天，但不喝水仅能维持3天。
不少人觉得，“喝水谁都会，没什么学问”，你大错特错了。《中国水与生命质量认知调查报告》显示，95.3％的人不会喝水，65.9％的人渴了才会喝水，定时定量规律喝水的人只有4.7％。
近日，媒体报道了这样一则消息：宁波一位男子听说喝水能帮助治疗肾结石后，每天喝下5000毫升水，没过半个月便晕倒家中，神志不清、呼叫不应、口吐白沫，全身抽搐。
医生诊断，他患上了低钠血症导致的体内电解质紊乱，原因就是喝了太多水。
然而，水没喝够导致长期身体缺水后，一大波疾病就会袭来：大脑萎缩、便秘、尿路感染、皮肤病、心脑血管疾病、糖尿病。
那么，究竟每天喝多少水最健康？如何科学饮水？《生命时报》采访专家为你权威解答。
《中国居民膳食指南（2016）》中指出，成年人每天要喝1500~1700毫升水，提倡饮用白开水和茶水。
但是，你知道1500~1700毫升水到底有多少吗？
普通矿泉水每瓶550毫升，3瓶一共1650毫升，刚好达到最佳饮水标准；
一般玻璃杯，1500毫升水约6杯；
中号陶瓷杯，1500毫升水约4.5杯
大号陶瓷杯，1500毫升水约4杯
中号塑料杯，1500毫升水约3.5杯
中号保温杯，1500毫升水约3杯
对照你的杯子款式，下次喝水终于有了科学的参考标准，再也不会盲目了。
另外，专家还总结出一套喝水“三字经”，提醒你正确补水：
1.尿色变，留心看
人体缺水会出现一些症状，尿色加深就是一个信号。
尿液呈淡黄色或浅黄色时，应补充100毫升~200毫升的水；尿液呈深黄色时，亟需补水500毫升；如果尿液颜色过浓且尿量明显减少，要及时到医院就诊。
2.勤补充，分时段
正确的方法是勤喝水，每次两三口，不要等到渴了再喝。
要把握三个喝水时段：早起一杯水（约200~300毫升）；睡前一小时一杯水；餐前一杯水。
3.抛软饮，弃酒杯
很多饮料富含糖分，容易增加肥胖风险。
过度饮酒易伤身，浓咖啡、浓茶等刺激神经兴奋，让人难以入眠。
4.凉白开，最划算
白开水是目前认为最符合人体需要的饮用水，清洁无菌，煮沸后，水质和水硬度得到改善，保存适量矿物质，是最经济的健康饮品。
最后，专家提醒4种人喝水有禁忌：
•糖尿病、心脑血管疾病、肾脏疾病患者，都不能喝太多的水，更不能猛喝，以免加重心脏和肾脏的负担。
•刚剧烈运动后的人不能一下喝太多的水，容易引起意外。
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