新加坡赌场带来旅游收入倍增 亚洲各国有样学样
日媒称，越来越多的赌场在亚洲开业。伴随着区域经济的增长以及跨境往来的频繁，越南和韩国瞄准入境游客，开设了数十亿美元规模的大型赌场项目。新加坡引入赌场后，旅游收入倍增，比起负面担忧，招揽方更期待赌场对振兴旅游的引爆作用。亚洲的企业预期市场扩大，正加快参与经营赌场。
据《日本经济新闻》3月12日报道，越南中部城市会安拥有被列入世界遗产的古城街道。2019年这里将开业一家总投资约40亿美元的赌场综合度假区。主投资方是香港周大福集团，该集团还打算在澳大利亚建设赌场。
在韩国济州岛，香港上市企业、运营赌场的蓝鼎国际发展公司今年10月将投资约24亿美元，开设济州名胜世界旅游度假区。仁川机场附近的百乐达斯城综合度假区（总投资约11亿美元）也即将于4月开业，日本的世嘉控股集团也向运营公司出资45%，参与赌场经营。
赌场立项增多的背景是，亚洲区域内游客的消费日益增大。作为主要顾客的中国人2015年赴海外旅游人数达到1.2亿人，5年内增长了一倍多。中国和东南亚游客在支出时从购物到增值消费的转向日益明显。
提前看到这种趋势的新加坡在2005年改变了对引进赌场的慎重态度，于2010年开业了两家配备酒店和会议中心的综合型旅游度假区。去年，新加坡旅游收入达到约248亿新加坡元（约合176亿美元），是2009年的约两倍。
新加坡从入场条件上进行了限制，对本国国民征收100新加坡元的入场费。“新加坡模式”的成功对于寻求以观光促经济发展的各国政府来说是一个不小的诱惑。
日本也提出了观光立国。日本去年12月颁布《综合度假区（IR）推进法》，开始引入赌场。美国米高梅国际酒店集团等大型企业将人口众多、游客量增加的日本视为潜在市场，表示将考虑进行100亿美元规模的投资。美国拉斯维加斯金沙集团董事长谢尔登·阿德尔森2月甚至表示，进军新加坡是进入日本市场的预热。
随着亚洲市场的急剧增加，参与者也越来越多。此前参与大型赌场度假区的主要是美国和澳门的企业。但今后，看到商机的亚洲各地企业也纷纷参与进来。菲律宾大型赌场运营商布鲁姆贝瑞度假村公司正在考虑进入韩国和日本市场。柬埔寨的金界控股公司正在俄罗斯的符拉迪沃斯托克建设赌场。
各国民间企业也积极响应政府的鼓励政策。香港里昂证券公司在2月预测称，日本的博彩市场将达到每年250亿美元，足以匹敌澳门（每年270亿美元）。如果日本也设立赌场，以澳门为中心的亚洲势力版图或将重新改写。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost