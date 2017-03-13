特朗普"清洗"奥巴马政府留任官员 知名检察官遭强行解雇
外媒称，备受瞩目的纽约联邦检察官普里特·巴拉拉11日称自己已经被解职。他是被白宫要求辞职的联邦检察官之一。
据法新社3月11日报道，本月10日，特朗普政府要求46名由其前任奥巴马任命的联邦检察官辞职，其中包括巴拉拉。
巴拉拉被解职结束了这名检察官因拒绝辞职而与特朗普政府僵持不下的局面。
巴拉拉11日通过刚刚创建的推特个人账号说：“我没有辞职。几分钟前我被解雇了。”
他说：“担任纽约南区的联邦检察官将永远是我职业生涯中的至高荣誉。”
奥巴马在2009年任命巴拉拉担任这一重要职位。巴拉拉在次贷危机最严重的时候走马上任，并在处理了一系列内幕交易和腐败案件后声名鹊起。
美国《时代》周刊曾在其封面上盛赞这名检察官是“击溃华尔街”的男人。
去年，巴拉拉宣布对120名纽约黑帮成员提起上诉。巴拉拉称导致这些黑帮成员落网的行动“据信是纽约市历史上最大规模的打黑行动”。
美国总统上任后通常会要求前任政府任命的政务官员离职，但特朗普此举的突然性仍令一些人感到意外——特别是因为他一次性要求这么多官员辞职。
特朗普要求巴拉拉辞职一事尤其令人感到惊讶。因为在去年11月的大选后不久，巴拉拉曾在曼哈顿的特朗普大楼与特朗普会面。他当时曾对记者说特朗普请他留任。
这名纽约检察官当时说：“当选总统提出了请求，大概是因为他是纽约人，知道我们办公室在过去七年里做了大量工作。”他还说自己已经同意留任。
在白宫要求巴拉拉辞职后，纽约的多名民选官员——其中包括共和党人——出面力挺巴拉拉，对他拒绝辞职的举动予以赞扬。
纽约州议会少数党领袖布赖恩·科尔布在推特上写道：“为普里特点赞，他正在进行他的分内工作。”
共和党议员斯蒂芬·麦克劳克林发推文说白宫的要求是个“大错误”，并敦促特朗普“让普里特留任”。
在被要求辞职时，巴拉拉正在对纽约州长安德鲁·科莫的下属以及纽约市长白思豪领导的市政府进行调查。两人皆为民主党人。
另据英国《金融时报》网站3月11日报道，美国联邦检察官巴拉拉11日说，由于没有递交辞呈，他已被解职。他领导的办公室一直试图铲除华尔街的腐败行为。
多名联邦检察官递交了辞职信，包括代表新泽西和纽约东区的检察官。巴拉拉显然没有递交辞职信。
新政府通常会更换前任政府任命的联邦检察官。克林顿政府时期的司法部长珍妮特·雷诺曾要求彻底更换93名联邦检察官。布什政府和奥巴马政府在更换检察官时则采取了较为渐进的方式。
在白宫作出这一决定的前一天，福克斯新闻频道评论员肖恩·汉尼蒂9日说，奥巴马政府的留任官员会被“清洗”。
据美国之音电台网站3月11日报道，特朗普政府要求奥巴马政府任命的46名联邦检察官立即辞职。
美国司法部发言人莎拉·伊斯格尔·弗洛雷斯说，“为确保统一过渡”，辞职当日生效。
她说：“在新的检察官得到确认之前，美国各个检察官办公室的专业检察官们将继续兢兢业业地从事调查、起诉以及阻止最危险的暴力犯罪分子的杰出工作。”
美国联邦检察官负责处理他们辖区内的联邦犯罪诉讼。他们向华盛顿的司法部汇报，其任务与司法部保持一致。
来自纽约州的民主党参议员舒默说，他对大批检察官辞职感到“不安”。他说，此举不是按照“有秩序的方式”进行的。他还说，他对纽约知名的联邦检察官巴拉拉被要求辞职一事尤为感到关注。
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