详讯：美韩军演为半岛局势再拱火
“关键决断”演练对朝打击
【俄罗斯卫星网3月13日报道】韩国与美国13日在与朝鲜对峙升级的背景下，开始进行“关键决断”联合军事演习。
据韩联社报道，“关键决断”将持续至3月24日。
韩国指出，目前的演习旨在警告朝鲜。朝鲜2月12日试射了“北极星”-2型中程固体燃料弹道导弹。
【韩联社3月13日电】韩美联合司令部13日宣布，韩美联合军演“关键决断”当天正式启动，美国最先进武器和大规模兵力将参演。
“关键决断”将持续至本月24日。为了参加此次演习，美国“卡尔·文森”号航母、F-35B隐形战机等美国战略武器将陆续抵韩，这些武器将重点进行应对朝鲜攻击的先发制人打击训练。
朝鲜有可能以韩美进行联合军演为借口发起新一轮挑衅，包括发射弹道导弹、进行核试验等。因此，韩美将在全面加强对朝警戒的情况下进行训练。据悉，韩美联合司令部并不计划向朝鲜通知此次军演的具体日程。
另一方面，代号为“秃鹫”的韩美联合军演已于本月1日启动。韩美海军和海军陆战队还将于下月举行大规模联合登陆作战演习。
【韩联社3月13日报道】美国特种作战部队将参加韩美联合军演“关键决断”和“秃鹫”，参演规模为历届最大，兵种包括海、陆、空军和联合特种作战部队，将假设剿除朝鲜战争指挥部的情况实施训练。
据韩国政府一位高官13日透露，美军特种兵将参加“关键决断”和“秃鹫”军演，参演规模比往年大，兵种也更多。最近韩半岛局势出现变化，根据这种变化，军队需执行的任务也不同于以往，因此参演部队将实施多种训练，为有效应对突发情况做准备。
训练内容包括秘密渗透平壤、剿除战争指挥部、爆破战争指挥设施等任务。
【韩联社3月13日报道】一名军方官员3月13日表示，美国将在韩国部署无人机，以提高韩国打击朝鲜地面目标的能力。
这位不愿透露姓名的官员说，美军已开始了向驻扎在群山（位于首尔以南274公里）的部队派遣一个飞行中队的进程，该中队将负责操控“灰鹰”无人机。
这位官员说，韩美双方正在就此事进行磋商。他没有给出具体时间表。“灰鹰”无人机能够携带四枚AGM-114“狱火”空对地导弹和四枚GPS制导的GBU-44/B“蝮蛇突袭”炸弹。
这位官员说，这些武器能够袭击位于军事分界线以北的主要军事设施。
一旦发生战争，该无人机还能摧毁平壤的作战司令部，其中包括其领导人金正恩。“灰鹰”无人机拥有自动起飞和着陆系统，使得该飞机无需操作员的配合就能发射和找回。在其30个小时的行动时间里最高时速可达280公里。
蒂勒森东南亚行难有收获
【美国之音电台网站3月1日报道】美国国务卿蒂勒森作为美国顶级外交官本周将第一次访问日本、韩国和中国，预计他将努力寻找新的选择，以及处理朝鲜及其对该地区和世界构成的核武等军事威胁。
平壤的挑衅姿态——例如本月向日本海发射4枚导弹，演练对美国在日本的军事基地进行潜在的“攻击”——已经如此触目惊心，以至于华盛顿表示，现在距离考虑美国与朝鲜及其领导人金正恩直接接触更远了。
其他使美国国务卿同首尔和北京的讨论复杂化的因素是韩国的复杂政治局势，韩国刚刚弹劾了总统，中国也对韩国部署一个有争议的美国导弹防御系统很反感。
在朴槿惠离开韩国青瓦台后，蒂勒森将首次会见韩国代理总统兼总理黄教安，他有责任在60天内举行新的选举。
一位美国国务院高级官员说，美国将继续与黄教安在他余下的任期内进行合作，蒂勒森也不会在首尔会见反对派。
美国智库国家利益中心的哈里卡契尼斯告诉美国之音：“蒂勒森应该尽一切努力与韩国国内那些可以受益于坚强的美韩联盟的各方接触。”“只有这样，美国才能在首尔在不久的将来谋求同朝鲜缓和关系的时候，同韩国共事，协调政策，采取某种联合行动。而首尔在比较左的政府领导下，是很可能谋求同朝鲜缓和关系的。”
【美国洛杉矶时报网站3月12日报道】美国国务卿蒂勒森本周将对东京、首尔、北京进行访问，这是他上任以来首次访问亚洲，届时朝鲜问题将成为讨论的焦点。他将面临一些列的选择，其中包括与朝鲜开展对话，对其实施新的制裁，甚至还有对朝鲜核设施发动先发制人的打击。
不过，对于蒂勒森来说，最复杂的问题可能是如何游走于关系剑拔弩张的这些亚洲国家之间。韩国和日本因多年来根深蒂固的政治分歧而相互争斗，两国都指责中国庇护朝鲜，导致其没有受到严厉的的惩罚。
美国希望这三个亚洲国家与自己一道对付朝鲜，但是三个国家之间错综复杂的关系让这一点很难实现。
日本希望美国对朝鲜作出更大积极的回应，日本也在努力向平壤施压。但是由于二战留下的痛苦记忆，特别是日本对成千上万被日本领军胁迫成为性奴的韩国女性的态度，日韩关系目前正处于僵持局面。
中国呼吁朝鲜停止核和导弹活动，作为交换条件，美国和韩国停止在韩国开展联合军事演习。这一提议没有发挥作用。
与此同时，美国要加强韩国防御力量的行动激怒了中国人。
十多年来，东亚地区利益的复杂局面让美国为阻止朝鲜缓慢但稳步发展核武器而一再作出努力难以奏效。特朗普政府会有什么新点子仍有待观察。
美国“硬对”朝鲜选择有限
【日本《产经新闻》3月13日报道】多家美国报纸本月以来相相继报道称，美国政府正在制定的对朝鲜战略将研究包括军事打击和颠覆政权在内的“所有选项”。
其中，美国国内热议的是“对朝导弹发射基地实施先发制人的打击”和“再次在韩国部署战术核武器”。与“迫使北朝鲜弃核”这一美国政府公开表态相反，可以说这样的论调表明，在朝鲜政策人士中间，金正恩体制不会自动弃核的认识已经深入人心。
美国一些重量级议员和军方退役将领近来不断先发制人的打击发表意见。和共党参议员格拉姆认为，应当出台法案，授权总统为阻止北朝鲜为开发洲际导弹实施先发制人的打击。还有人主张，一旦（貌似洲际导弹的）三段式“大浦洞”-2改进型导弹被安放在发射台上，无论是否搭载了核弹头都应当将其破坏。
另一方面，曾在中情局负责朝鲜半岛问题的传统基金会高级研究员布鲁斯克林纳等人也警告说：“对导弹制造设施和试射行为进行先发制人的打击可能引发与核保有国北朝鲜的全面战争。”
克林纳还暗示，日本和韩国可能会遭受朝鲜的核报复。
那么在韩国重新部署战术核武器的可能性有多大？
1991年，老布什政府从韩国撤走了战术核武器。华盛顿不扩散政策教育中心执行主任所库尔斯基在解释撤除战术核武器的的经过时说：“保管战术核武器的设施可能成为北朝鲜特种部队和导弹的袭击目标，在安全上存在问题。”
现在，凭借导弹和轰炸机实施战术核打击的技术不再需要把核武器部署在最前线。但所库尔斯基也不无担忧：“再次部署只可能推高被北朝鲜当成靶子的风险。”
如果是基于合理的判断的话，特朗普政府的“所有选项”将大幅收窄。
【彭博社3月12日报道】随着地区紧张局势加剧，一个由美国前官员组成的团体计划与朝鲜官员开展最新一轮非正式会谈。
帮助斡旋2005年朝鲜核计划协议的美国前情报专家约瑟夫德特拉尼说，双方通常每六个月就举行非正式会谈。他说，该团体计划在本月底或4月初与朝鲜驻联合国代表处接触，安排会谈事宜。
德特拉尼说，他希望非正式会谈最终能发展为现任美国官员与朝鲜外交官的试探性会晤。他说，这可以让朝鲜解释其坚持核威慑的原因，讨论签署和平条约以及美韩军演的目标。
德拉特尼在10日采访中说：“必须尝试再次接触，开展一些试探性会谈，看看能否获得一些动力阻止他们当前的行为，因为目前情况失去了控制。”
德特拉尼说，如果会谈不能让朝鲜停止核试验、导弹试验以及可裂变材料的生产，那么，美国应该继续建立导弹防御能力，加强在该地域的军事协调。他说，即使开展会谈，美国和联合国也应该继续进一步 制裁朝鲜。
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