日本最大军舰巡航南海 北京：日本是否另有企图？
综合讯，中国外交部发言人华春莹今天就日本最大军舰巡航南海回答记者提问。
有记者问：日本“出云”号军舰将于近期赴南海进行训练，中方是否对此感到担心？
华春莹说：你问我是否担心“出云”号赴南海，我可以告诉你，我一点都不担心。我看到有媒体报道，日本“出云”号军舰5月份将赴南海，但其到底是去访问一些东南亚国家，还是另有企图，我们还没有听到日本官方的说法。如果只是正常地访问几个国家，正常地途经南海，我们没有异议，希望有关国家之间的正常交往对地区和平稳定起到促进作用。但如果去南海是另有企图，那就另当别论了。我们看到，近来日方在南海问题上的确有一些搬弄是非、煽风点火的做法。我们希望日方能为该地区的和平与稳定真正发挥负责任的作用。
路透社报道，日本计划5月起派遣最大军舰在南海进行为期三个月的巡航，这是日本自二战以来在该地区最大的一次海军力量展示。
中国宣称对几乎整个争议海域拥有主权，其在该地区日益增加的军事存在引发日本和西方国家的担心。美国在该海域定期开展空中和海上巡航，确保自由航行。
两年前服役的“出云”号直升机航空母舰将在新加坡、印度尼西亚、菲律宾和斯里兰卡停留，然后参观7月份的在印度洋与印度和美国海军舰船联合举行的“马拉巴尔”海上联合军演。
消息人士说，“出云”将在8月返回日本。
一位了解该计划的消息人士说：“派遣‘出云’号执行长期任务的目的是检验其行动能力。它将与美国海军在南海展开训练。”
日本海上自卫队的一位发言人拒绝就此事发表评论。
马来西亚、越南、菲律宾和文莱等各方也在南海有主权声索。争议海域拥有丰富的渔业资源、石油和天然气储备，每年大约价值5万亿美元的海运贸易商品要通过这片海域。
日本对该海域没有主权声索，但与中国在东海存在海上主权争议。
另外一名消息人士说，在“出云”号访问位于马尼拉以西约100公里的苏比克湾期间，日本希望邀请菲律宾总统杜特尔特到场。最近几个月以来，杜特尔特一直在推动与中国改善关系，同时又对菲美同盟关系提出批评。
日本高调的行动正值特朗普治下的美国似乎要对中国采取更强硬的线路之际。华盛顿一直批评中国在南海造岛和修建军事设施的行为，担心这些设施可能用于限制自由航行。
北京1月份在白宫誓言要维护“国际领土”后表示，中国对争议岛屿拥有“无可争辩”的主权。
“出云”号长达248米，与日本二战时期使用的航空母舰一样大，可以起降多达9架直升机。它很像美国海军陆战队的两栖攻击舰，但没有装载登陆艇以及其他船只的坞舱。
近年来，特别是安倍晋三担任首相期间，日本一直在突破其战后和平宪法的限制。
日本把“出云”号称为驱逐舰，因为宪法禁止采购攻击性武器。然而尽管如此，“出云”号让日本拥有向海外投送兵力的能力。
“出云”号的基地在东京附近的横须架，那里也驻扎着美军第七舰队的“罗纳德里根”号航母。“出云”号的首要任务是反潜作战。
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