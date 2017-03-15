“315晚会”在即，韩国企业挫裂等
3月15日是“国际消费者权益日”，却让正与中国陷入“萨德”争执的韩国紧张不堪。韩联社14日称，韩国企业的紧张达到顶峰，中国中央电视台的“3·15晚会”可能瞄准韩国企业，且15日后中国公民组团赴韩旅游将全面停止。14日，韩国最大在野党共同民主党的4名总统候选人举行首次电视讨论会，在近期民调支持率中排名第一的该党前党首文在寅表示，在韩部署“萨德”是现政府的错误决策。对于当前中国高强度的“报复”措施，韩国政府应采取积极的外交努力加以应对。
韩国KBS电视台14日称，作为中国反制“萨德”的实际措施之一，从15日开始，中国人来韩组团旅游将被禁止。今后，中国人要想到韩国旅游，只能直接到韩国驻华外交机构申请签证，以自由行方式进行。这次中国旅游“禁韩令”的强度可谓史无前例，目前中国旅行社不分大小已经不再推出赴韩旅游商品，各类旅游网站同样如此。受中国反制措施的影响，世界主要邮轮公司也开始调整运行计划，纷纷取消前往釜山、济州、仁川停靠的行程。《首尔经济》14日称，韩国企业正担心成为中国消费者举报高发的重点。韩国的乐天超市、化妆品、旅行相关产品等很有可能成为“3·15晚会”攻击的靶子。韩国企业已经多次被“3·15”点名，2011年锦湖轮胎就被爆出质量问题，去年则有韩国产儿童用品因质量问题被曝光。
“中国‘萨德报复15日成关键，韩国企业达紧张顶点”，韩联社14日以此为题发文称，最紧张就属乐天了。乐天在华相当数量的办公室、卖场、生产设施等本月来被集中检查。乐天最担心的是15日前后中国舆论会大量出现对其商品、服务不满的事例。中国中央电视台的“3·15晚会”更是“恐怖时刻”。韩国《亚洲经济》14日称，目前还完全不知道哪家企业会被“3·15晚会”曝光。但经该节目曝光的大多数外国企业都会被全民反感，且销量锐减，需要总部出来召回或道歉等。
随着朴槿惠下台和中国反制措施接连出台，韩国民众对“萨德”的态度开始转向。据韩国SBS电视台14日报道，根据该台当天进行的紧急民意调查结果显示，有47.8%的受访者认为韩国应该尽快部署“萨德”，同时也有46.6%的受访者认为应该中断部署，双方意见分歧明显。其中50岁以上的人群大多希望部署，而大多数40岁以下的年轻人则希望将问题移交给下届政府处理。
据韩联社报道，政府初步决定于5月9日举行下届总统选举。韩国SBS电视台14日进行的总统候选人支持度民调结果显示，文在寅的支持率继续领跑众人，为31.1%；忠清南道知事安熙正和京畿道城南市市长李在明排名第二第三。以上三人均属最大在野党共同民主党。排在第四的是代总统黄教安，国民之党前党首安哲秀排列第五。14日下午，共同民主党的4名总统候选人举行电视讨论会，就“萨德”问题表明立场。
文在寅表示，现政府在不经过国民讨论、不事先做好说服解释工作的情况下，就仓促作出部署“萨德”的决定，以致招来中方强烈的经济“报复”措施。政府当初却乐观地认为中方对此不会采取报复行动。对于当前中国的报复措施，韩国政府应采取积极的外交努力，该抗议的抗议，该做说服工作的做说服工作。
安熙正表示，“萨德”问题给韩国经济带来冲击，如果自己当选总统，将动员政府一切资源积极协助自营企业主、中小企业以及在华侨胞摆脱困境。韩国所面临的经济、安保危机，需要机智、均衡的外交努力去解决。同时应向中国传达明确的信息，即加强韩美同盟并非敌视中国。另一位参选人崔星表示，如果他当选，他将像前总统金大中那样采取均衡外交，恢复韩中关系。
李在明14日明确表示反对部署“萨德”。他称，在韩部署“萨德”对韩国的安保没有帮助，反而引起中国的经济报复，这完全是为维护与美国的宗属关系及与日本结成非正常关系而进行的屈辱外交。“萨德”正导致韩国经济形势恶化，对于错误的决策，政府应及时纠正，不能因困难而放弃努力。他表示，如果他当选总统，即使部分“萨德”设施已运至国内，也要努力尝试恢复原貌，减少国民因此而遭受的困难。（环球时报）
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