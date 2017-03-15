中国成为马来西亚工程最大承包国
关丹讯，中国驻马大使黄惠康说，去年是中马经贸务实合作丰硕的一年，并在去年创下了4项纪录。
他指出，第一，马来西亚继续成为中国最大的贸易伙伴，两国的贸易额已达到了千亿美元的水平，马来西亚继续是中国在东盟最重要的伙伴。
黄惠康今日访问彭州关丹马中产业园，联合钢铁公司及广西北部湾、关丹港口巡视工程汇报进度后如是说。
“第二，中国在去年，成为马来西亚制造业投资的冠军，全年经过马来西亚核准在制造业的投资项目达到48亿令吉，并且让中国超越了荷兰、美国、日本及新加坡等国家，成为马来西亚2016年最大的外来直接投资国。”
“第三，中国继续成为马来西亚重大工程最大的承包国。”
此外，黄惠康说，中国并没有实行对外汇的管制，因此不会对中资企业家带来负面的影响
他说，很多人都非常关心中国会不会对外汇进行管制，尤其是对中国中资的企业家和到关丹马中产业园投资的企业家会不会带来负面的影响。
他也说，中国并没有实行对外汇的管制，现在中国所采取的新措施和政策，就是要确保国家在一带一路建设重点产能方面能取得稳步的进展。
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