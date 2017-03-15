马来西亚：有了“一带一路”，退出TPP影响不大





马来西亚对外贸易机构副首席执行员万拉迪菲表示，马来西亚退出跨太平洋伙伴关系协议（TPP）不会对中小型企业带来影响，反而可以透过加入东亚区域全面经济伙伴关系协议（RCEP）及中国的一带一路带动对外贸易的发展。

万拉迪菲周二在2017年马来西亚贸易和出口金融会议后表示，马来西亚的中小企业产品大部份出口至亚洲，包括中国、印度、中东等地，极少数出口至美国。因此，退出TPP并不会对中小型企业带来影响。

“除了TPP，马来西亚尚有其他选择，包括加入RCEP。RCEP拥有30亿人口，全球约20%的贸易在此进行，而且国内生产总值（GDP）达21.3万亿美元（94.71万亿令吉）。”

他说，RCEP能够提供一个很好的贸易平台，因为潜在会员国将包括原有的东盟10个国家及额外6个已有自由贸易协定（FTA）的国家，包括中国、印度、日本、澳洲及纽西兰。

“中国的一带一路涵盖65个参与国，马来西亚的地理位置将能占优势。”

他也 说，“一带一路”的强势是无可否认的，涉及的人口达44亿，占了全球人口63%。

“在涉及的一带一路路线可创造约1.1万亿美元（4.9万亿令吉）的项目，且潜在涉及基建发展投资和可带动对于基建发展的产品及服务需求增加。”

他进一步解释，没有美国的TPP对于马来西亚而言，已失去吸引力，因为美国是一个大市场，且是马来西亚的第三大贸易伙伴。

“马来西亚与TPP会员国皆拥有自由贸易协定，仅除了美国、加拿大、墨西哥和秘鲁。”

另一方面，万拉迪菲也提到，马来西亚对外贸易机构鼓励中小型企业进行电子商务，而政府也备有相关设施协助中小型企业进行网上销售。

他指出，中国的电子商务成长快速，因此，政府也将会与部份的电子商务平台合作。

马来西亚数码经济机构（MDEC）电子商务规划及策略主管努惹再里指出，马来西亚的电子商务GDP贡献仅达5.4%，对比美国为35%、中国21%及台湾14%。

他指出，电子商务依然存有发展的空间，数据显示，马来西亚有10至15%的人口每天至少网购一次，另有50%的人口则是每月至少一次网购。

“电子商务贡献有逐渐增加的趋势，目前仅录得11%的增长，希望能够在2020年时，达到双位数的增长，即取得20%的增长。”

他补充，马来西亚政府一直都有提供援助，以加强电子商务的发展，包括鼓励更多电子商务商家、增加电子采购、提高非关税壁垒、重新调整经济奖励、策略投资至特定业者及加强推销本地品牌。

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