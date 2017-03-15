炒菜时戴个口罩（非常提示）：以防致癌
炝锅、倒油、加热、下菜爆炒……这是人们做菜的习惯流程，但“烟雾缭绕”的烹饪方式可能会给健康埋下隐患，甚至致癌。
英国有研究证实，在通风差的厨房做饭一小时，相当于吸2包烟。中国一项长达5年的流行性病学调查也发现，在非吸烟女性肺癌患者中，超过60%的女性长期接触厨房油烟，其中32%的人喜欢用高温油煎炸食物。
厨房油烟会对身体造成不同程度的伤害。煎炒烹炸时，会产生大量含一氧化碳、强致癌物苯并芘的烟雾，让室内PM2.5飙升；这些有害物质对鼻、眼、咽喉黏 膜有强烈的刺激性，轻则引起咳嗽、流泪、头痛等症状，重则可能会诱发鼻炎、咽喉炎、气管炎等呼吸系统疾病；长期吸入这种油烟，还会增加患肺癌的风险。此外，油烟附在皮肤上，会影响皮肤的正常呼吸，久而久之，皮肤会变得灰暗又粗糙。
如何才能远离油烟污染造成的伤害？我给大家几点建议：
1.开抽油烟机。烹饪前开窗，并全程开着抽油烟机。做完饭后，油烟机也要多开10~20分钟，以免烟雾残留。
2.及时洗手、洗脸。烹饪后记得拍打衣物、洗手洗脸，去除可能附在脸上或身上的油烟，还可在做饭时围围裙、戴帽子，隔离污染物。采用煎炸爆炒等烹调方法时，最好戴个口罩，能减少油烟吸入量。
3.降低炒菜油温。油的温度越高，其分解、氧化速度越快，炒菜时最好将油温控制在五成热以下，以不出现油烟为宜。
4.少煎炸爆炒。多用炖、煮、蒸、凉拌等烹调方式，不仅能减少油烟产生，还有助培养口味清淡的好习惯。
需要提醒的是，家里安装油烟机时一定要按照说明书标准来，千万不能擅自调节高度，以免影响效果。而且，如果做饭频率高，油烟机最好每3~6个月清洗一次。此外，在厨房放一些绿植也能起到一定的吸附作用
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