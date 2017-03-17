台湾科技带领经济增长，突破依赖大陆窘境
自蔡英文执政9个月，台湾的经济获得了连续三个季度的增长，这使得台湾经济不需要屈服于中国的经济实力和游客的消费力，香港南华早报报道。
随着全球对电子产品与技术产品需求周期性复苏，台湾零部件供应商的订单再次涌入，加强了台湾经济的恢复。
台湾出口2月份获得了六年来最大的增长，比去年增长了27.7％，达到经济学家的预期的峰值。外汇储备上升创纪录，股市在2月份冲到12个月来的最高。
台湾经济似乎稳健，虽然面对中国游客数长达九个月的缩减，要知道，中国游客的消费占了台湾的经济的0.2%。
星展银行的经济学家马铁英在新加坡说，“今年台湾的前景宏观可能比预期好。 短期出口前景是积极的，因为顺畅的周期性超过结构性的阻力。”
他也说，台湾经济连续三个季度增长，不过中国政府却用了其作为世界第二大经济体的财力和购买力围堵台湾。
“内地旅客人数自5月份开始下降至3年来的最低点，因为蔡英文政府抨击被视为两岸关系基石的政策。”
他指出，于2015年中国大陆游客多达340万人次，平均每天消费232美元。旅游总收入为7.88亿美元，仅占台湾经济的1％。
2016年末，随着特朗普总统上台以来，尽管受到贸易保护主义的威胁，中美等主要市场的消费需求仍周期性上升，同时台湾却在2016年底回温。
台湾中华经济研究院梁国源表示，去年圣诞节购物季节前，苹果的新iPhone组件订单和其他电子产品的需求助长了台湾经济2016年年底的发展。
“再来是因中国中产阶级游客继续在线和实体店的狂热购物，这有助于台湾出口商大唱丰收。”
他指出，台湾是继美国后，中国的第二大组件供应商，高科技产业占台湾经济的五分之一，高达51.19亿美元。
他也提到由于海外需求增加，台湾电子制造业应该继续是今年的“亮点”，而其他制造业，建筑业和服务业将“可能继续表现不佳”。
“不过，台湾政府今年在互联网、移动宽频，以及亚洲硅谷的商业园初创阶段，共花费3.58亿美元。台北也积极培育初创企业，允许外国人才，并促进电商工作，这可作为增长的驱动力。
他表示，蔡英文政府在其就职礼上表态说，将展开与新南向、印度的合作。由于两个区域人口居多，有助于市场的快速成长，更强化台湾对外贸易及投资。
“这两区域有着强大的经济力，将缓解台湾自1949年来遭受的中国打压，并减少这几十年的对其的经济依赖，再说，面对美国的贸易保护风险进行对冲。”
他指出，台湾在今年2月份出口中国及香港的是41％，而美国是10％。
不过，蔡英文政府却启动新南向来试水温，这是基于东南亚6亿人口。
台北貝殼放大总执行长林大涵说，“从2015年开始，在台湾开始的互联网公司已经开始进入东亚市场，帮助初创企业筹集资金。如果他们能建立一个滩头，传递给他们的经验可以帮助互联网企业家快速扩张进入新的市场。一旦有成功案例，他们试图将新市场作为台湾对外发展的新浪潮。”
他补充截至2014年，目前在台湾大约有423,000家创业公司（企业不到5年），明显是已增长。
反观，经济学家警告，台湾需要摆脱过去的旧式科技硬体合约，老套的经济法则将会失去全球消费群而转向中国市场。
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