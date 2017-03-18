习默通电话 中德并肩反对贸易保护主义

3月16日，中国国家主席习近平应约同德国总理默克尔通电话。外媒称，在与贸易保护主义的斗争中，默克尔寻求与中国联手。
新加坡《联合早报》网站3月17日援引新华社报道称，习近平指出，今年是中德建交45周年。近年来，两国关系全面深入发展。中方愿同德方一道，推动中德全方位战略伙伴关系得到更大发展。
他说，经贸合作是中德关系发展重要推动力。中方支持德方主办二十国集团（G20）领导人汉堡峰会，愿同德方共同推动G20发扬同舟共济、合作共赢的伙伴精神，推动汉堡峰会在杭州峰会的基础上，就国际经济合作和全球经济治理发出明确、强劲、积极信号，使全球经济增长更加强劲、治理更加有效、贸易更加开放、发展更加包容。
另据德国《焦点》周刊网站3月16日报道，德国政府发言人斯特芬·赛贝特16日说，德国总理默克尔和中国国家主席习近平通电话时强调，“共同致力于自由贸易和开放市场”。德国和中国忧心忡忡地看待美国的孤立主义倾向。
赛贝特说，默克尔和习近平一致同意“继续充满信任的合作，特别是在德国担任G20轮值主席国期间”。默克尔17日在华盛顿拜访特朗普，这是她首次和这位美国新总统会晤。国际社会担心特朗普在世界贸易中开启贸易保护主义的时代。
此外，据德国之声电台网站3月16日刊文称，默克尔在访美前与习近平一同强调将共同致力于自由贸易和开放市场，在G20会议前夕美国仍未明确支持自由贸易。
报道称，德国政府发言人斯特芬·赛贝特说，默克尔和习近平在通电话期间保证“将共同致力于自由贸易和开放市场”，德国和中国都对美国的闭关锁国趋势感到忧虑。
默克尔17日到华盛顿与特朗普会面，这是她首次与这位美国新总统——一位保护主义经济政策的支持者——会面。国际社会担心特朗普会宣告世界贸易壁垒时代的到来。
另据路透社3月16日报道，美国财政部长史蒂文·姆努钦17日表示，特朗普政府无意卷入贸易战，但有些贸易关系需要重新斟酌以使其对美国工人更加公平。
在同德国财政部长沃尔夫冈·朔伊布勒共同举行的记者会上，姆努钦表示，美国总统特朗普认为贸易对经济增长很重要。
“卷入贸易战不是我们希望的，”姆努钦说，“总统信奉自由贸易，但他想要的是自由且公平的贸易。”
报道称，本周末在德国巴登-巴登举行的G20财长会上，贸易分歧将是一个难点。但姆努钦和朔伊布勒都表示他们在G20会议前进行了建设性的讨论，并承诺要共同努力克服分歧、促进增长。
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