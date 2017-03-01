天津儿童坠楼谁之责？律师：家长对第二个坠亡孩子或担刑责
2月27日晚，天津大悦城两个儿童坠楼身亡的惨剧让人深感痛心，两个鲜活的生命就这样永远地离开了世界。
当地警方通报，事发时两名幼童均由孩子的父亲抱着，靠近中间玻璃围栏天井处，孩子没抱住。一个孩子坠落后，家长想要去拉孩子，结果失手导致另一个孩子也掉了下去。
造成两名儿童先后不幸坠楼这样的惨剧，到底是谁的责任？网友对此也是议论纷纷，争议焦点在责任归属方面，家长和商场是否有责任？
一部分网友认为：此刻，再去批评这个父亲没有任何意义，他的内心比任何人都痛苦！
而多数网友认为，虽然很同情失去孩子的父母，但是不是说别人伤害孩子了父母就有权利索赔，父母失手就可以不追究责任？孩子没有足够的安全意识，但是作为父亲，一人抱俩孩子，靠近护栏还探出护栏往下看，这样的危险举动直接将孩子带入险境。家长作为监护人，对两个孩子的死亡，负有一定的刑事责任。
据澎湃新闻报道，北京圣运律师事务所律师王优银认为，家长是否有刑事责任要根据具体的情况来分析，目前来看，家长对第二个坠亡的孩子要负担刑事责任的可能比较大，“家长确实没有尽到安全照顾的义务。
而商场涉事护栏高度大约1.3米，高于国家相关标准。这也就意味着商场对此是没有责任的。
但商场也应该吸取悲剧的教训，如何行使安全保障的义务，把它做得更好。”有网友就建议，带中庭设计的公共场合，是否可以在中庭位置拉上安全防护网，提前防范这类安全隐患等。
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