中美关系紧张，或迫使各国选边站：李显龙
彭博社3月1日报道指出，新加坡总理李显龙表示，随着中美争夺对亚洲的影响力，新加坡可能会被“逼迫（coerced）”在两国之间做选择。
此番言论，是李显龙在接受英国广播公司BBC节目《尖锐访谈（HARDTalk）》的访问时所说。节目于今日播出。
据引述，李显龙说：“如果美国与中国关系恶化，我们的立场会变得更加困难，因为我们将被逼迫在与美国成为朋友、或与中国成为朋友之间，进行选择。”
“如今，我们与两国都是朋友。虽然不是没有任何问题，但整体上我们与双方都是朋友，且关系也处于良好运作中。”
新加坡几十年来都是一个依赖贸易和投资的开放经济体，并在中美之间采取谨慎的步伐。彭博社指出，新加坡寻求与中美建立经济联系，同时也支持美国在该地区的军事存在，以作为中国扩展主义——特别是在南海——的缓冲。
而李显龙此前也警告过，虽然大国之间的竞争不可避免，但是东南亚地区较小国家不想选边站。
对于保持良好的双边关系，李显龙认为：“关系总需要双方密切和持续的关注。我相信中方会这么做。在美国方面，我希望他们会有这样的注意力，因为美国方面还有很多它他问题需要担心——欧洲、中东、乌克兰、拉丁美洲。”
“除非你关注这份关系——包括双赢的方面、以及存在争论的领域——不然它可能会出错。”
彭博社就此指出，新加坡近来就曾夹在中美的紧张关系之间。中国认为美国将新加坡作为马六甲海峡巡逻的据点，因此公开谴责新加坡倾向美国一方，抵制中国在南海的行为。
此外，新加坡政府也耗时几周时间，才索回了去年11月被香港该馆扣留的9辆装甲车。
在美国方面，新加坡也在特朗普新政府下，看到了一些变化。其中包括，美国原本作为跨太平洋合作伙伴关系（TPP）协定的倡导者，却在特朗普上台第一天，宣布退出该协定。
去年8月，李显龙便曾警告说，TPP协定事关美国的信誉。
在接受BBC节目访问时，他表示，新加坡极度以来贸易。“我们积极参与世贸组织，我们依赖美国为保持贸易、商业、投资和财政的全球自由往来，而建立和维护的系统。”
对于特朗普退出TPP，他直言：“我们很失望，因为我们都花费了很长时间进行谈判，这是一个来之不易的协议。”
据彭博社引述，李显龙说，如果余下11个国家在没有美国的情况下达成共识，新加坡将愿意签署该协定。但是，他也不确定这是否是一个现实的前景。他说：“这不是那么容易实现的。”
“美国是一个现实，它仍然是一个大国。我认为这在一定程度上打击了人们对美国政策的信心，但它已经发生，我们必须接受它。”
李显龙表示：“如今在美国有一种新的氛围，总统特朗普反映出了这种氛围，而我们必须仔细观察他所追求的政策。”
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