张志贤访华对中新关系的影响：新媒关注中方报道
新加坡《海峡时报》今日引述多家中国媒体报导指出，新加坡副总理张志贤率领大型代表团抵达北京，出席年度高层双边会议，显示出了中新关系继去年的一些摩擦后，正在好转。
《中国日报》2月28日的一篇评论文章以“中国，新加坡示意关系正在复苏（China, Singapore signal ties are on the up again）”。文中指出，双方于周一举行的中新双边合作联合委员会显示，新加坡与中国的关系已回归正常。
但是，该篇文章也警示到：“要避免中新关系再面临不必要的破坏，关键在于相互尊重彼此的核心利益、以及适应彼此的主要关切。”
《海峡时报》文章指出，去年，在《环球时报》发表文章批评新加坡外交官在委内瑞拉举行的不结盟运动首脑会议上提出南海问题后，新加坡驻华大使罗家良致信给该报的总编辑胡锡进。2个月后，9辆新加坡武装部队的装甲车在台湾完成军事训练后，在运回新加坡途中，被香港海关扣留。
就此，《海峡时报》指出，新华社主办的《参考消息》在一篇分析双边合作联合委员会会议、及其对中新关系影响的文章中写道：“当前新加坡似乎终于弄清楚了其中的利害关系，中方一直强调相向而行，不过这都取决于新加坡的选择和作为。”
另外，《参考消息》网也引述中国与全球化智库黄日涵指出，新加坡副总理张志贤在接受新华社采访时，对新加坡遵守“一个中国”政策的讲话，是对装甲车事件的回应。
黄日涵也认为：“从现在起，中新关系会改善。”
《海峡时报》也关注到，《中国日报》引述东南亚专家许利平指出，中国与新加坡正在调整双边关系，以将重点放在合作上，因为双方的发展战略是互补的。
据引述，许利平说：“平稳的合作……将取决于双方是否能尊重另一方的核心利益。”
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