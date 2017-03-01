朝鲜代表出席日内瓦会议：朝鲜与“马来西亚事件”无关
新华社讯，朝鲜代表2月28日在日内瓦的一个会议上作回应发言，否认有关朝鲜与“马来西亚事件”有关联的指控。
这名代表当天在裁军谈判会议高级别会议上回应韩方的发言时表示，韩国外长在会议发言中的指控是对朝鲜“阴险的污蔑”，朝鲜坚决否认韩方在“马来西亚事件”上的不实之词。
韩国外长尹炳世在会议发言中指称，朝鲜“使用国际社会禁止的VX神经毒剂杀死朝现领导人金正恩的哥哥”。他表示，这一暗杀行为表明朝鲜当局“已经准备随时随地针对任何人使用任何武器”。
尹炳世还表示，一旦马来西亚政府公布最终调查结果，联合国安理会等机构应该立即将对这一事件的讨论置于优先地位，甚至朝鲜作为联合国会员国的身份和权利也应“暂时中止”。
马来西亚卫生部长苏布拉马尼亚姆2月26日说，已大体完成吉隆坡机场遇袭朝鲜男子的尸检，死亡原因与死者身上发现的化学武器成分VX神经毒剂的毒理作用高度一致。
根据马方公布的信息，2月13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场二号航站楼寻求医疗帮助，但随后在送医途中死亡。马来西亚副总理扎希德2月16日说，死亡男子为朝鲜最高领导人金正恩之兄金正男。这一说法遭到朝鲜驻马来西亚大使否认。
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