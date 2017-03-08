2017胡润全球富豪榜出炉 大中华区609位上榜富豪再超美国
路透社上海3月7日报道，胡润研究院3月7日发布2017胡润全球富豪榜，截至1月15日，全球共有2257位拥有10亿美元财富的富豪，较上年增加69人，达到历史新高。其中大中华区拥有609位上榜富豪，连续第二年超越美国（552位），德国超越印度位居第三。
胡润富豪榜显示，上榜富豪的总财富比去年上升16%，达到55.9万亿元人民币，相当于全球GDP的10.7%。在今年的逾2000位富豪中，1037位财富增长，343位新晋入榜；740位财富缩水，去年上榜的200多位富豪今年跌出了榜单。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润说：“我预计全球10亿美元富豪人数已达5000人，这相当于我们每统计一个富豪，就有一个‘漏网之鱼’。一些超级财富创造者现在非常擅长把自己的财富隐藏起来，更喜欢悄悄地管理自己的财富。”
他说，在全球资本市场发生巨大变化的背景下，10亿美元富豪的财富继续上涨。过去一年，美元强势反弹，美元对其他国家货币的汇率平均上涨14%。美国纳斯达克指数与伦敦股指分别上涨24%与26%，德国DAX指数上涨22%，英国脱欧、特朗普当选美国总统加剧了市场变化。与此同时，中国房地产市场异常火爆，印度“废钞”影响巨大，巴西股市暴涨67%。
全球富豪前十中有八人来自美国，微软创始人比尔·盖茨以5600亿元人民币财富蝉联世界首富，“股神”沃伦·巴菲特和亚马逊创始人杰夫·贝索斯以5400亿元和4980亿元财富分居第二和第三位，脸书网站创始人马克·扎克伯格位居第四位，甲骨文首席执行官拉里·埃里森列第五位，彭博社创始人迈克尔·布隆伯格列第十位。
其中，贝索斯、扎克伯格和巴菲特今年财富增长明显。贝索斯财富上涨37%，扎克伯格财富上涨23%，巴菲特财富上涨15%。今年全球十大富豪中没有新人上榜，西班牙萨拉服装公司的创始人阿曼西奥·奥特加和墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢家族为名列前十的非美籍富豪。
在大中华区，万达集团董事长王健林家族、阿里巴巴董事局主席马云家族、顺丰控股董事长王卫、长和主席李嘉诚名列前四位；而近年来因强行收购万科闻名的宝能系掌门人姚振华首次入榜大中华区前十，名列第九，全球列第62位。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost