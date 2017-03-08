王毅谈南海：局势已趋平静，再生事端不得人心
中国外交部长王毅８日在两会记者会上表示，我们绝不会允许南海来之不易的稳定局面再次受到干扰和破坏。
王毅表示，过去一年，南海潮起潮落，最终趋于平静，不是有所降温，而是明显降温。这是中国和东盟国家共同努力的结果，是地区之幸，也是世界之福。
他介绍说，当前，《南海各方行为宣言》，也就是ＤＯＣ，正在得到全面有效的落实，具体的争议已经重新回到由直接当事方通过对话协商来解决的正轨。我们还正在同东盟十国推进南海行为准则，也就是ＣＯＣ的磋商，我们要共同打造大家都认可的一个地区规则。
王毅透露，就在上月底刚刚举行的联合工作组磋商取得了非常明显的进展，已经形成了ＣＯＣ框架的第一份草案。中国和东盟国家都对此感到非常满意。
“所以在这个时候，如果还有人想兴风作浪、再生事端，不仅不得人心，也必将遭到地区国家的共同抵制。”王毅说，我们绝不会允许来之不易的稳定局面再次受到干扰和破坏。
王毅指出，中国人的海洋观推崇郑和，看重的是海洋合作；而有些人信奉的是马汉，热衷控制海权。在２１世纪的今天，我们希望海上合作更多一些，各方的信任更增几分。即使是中美之间，只要转变观念，浩瀚的海洋也完全可以成为两国合作的广阔天地。
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