港媒关注中国火箭回收技术取得进展：与SpaceX技术不同

港媒称，项目研究人员称，中国正在研发一种可回收用于太空发射的火箭零部件的系统，以降低成本，让太空项目更具商业竞争力。
据香港《南华早报》网站3月17日报道，该系统将使火箭引擎和推进器安全返回地面，这样它们就能在未来的发射中被重新使用。研究人员称，除节省成本外，回收火箭零部件还可降低火箭碎片落到地面造成的威胁。
中国运载火箭技术研究院正在研发这套回收系统。
它包括使用一套被安装在第一级火箭内的群伞系统。第一级火箭在与其他部分分离后，通常会燃烧着穿越地球大气层。
在第一级火箭下方，有一个气囊可以充气。在火箭的这个分离部分最终抵达地面时，该气囊可起到缓冲作用。
这种技术不同于美国太空探索技术公司（SpaceX）在“猎鹰9”号火箭上所使用的系统。在“猎鹰9”号火箭的第一级坠向地面的过程中，当其速度达到每秒3公里时，引擎将重新点燃，对火箭进行反推，并使其逐步减速，从而减轻在垂直降落时产生的撞击力。
报道称，中国火箭回收项目研究员邓新宇在中国运载火箭技术研究院网站上的一篇文章中称，垂直降落技术面临很多挑战，极难实现。
SpaceX公司已经成功进行了火箭垂直降落，证明这一技术可行，但中国研究人员拒绝采用这一方法。
邓新宇称，垂直降落技术需要携带额外的燃料，这意味着火箭只能携带较小的有效载荷。
“猎鹰9”号火箭还使用了9台小型火箭发动机来创造推力，这降低了整个发射装置的可靠性与效率。邓新宇说：“当前国际火箭主流发展趋势是加大推力、减少发动机数量，这也是我国和空客、波音、洛克希德-马丁等国际一流宇航公司未采用该技术的原因。”
报道称，在集中力量开发降落伞系统前，中国政府一直在向上述两种回收方法投入研发资金。
两年前，中国曾展开一项使用降落伞系统的大型实验。
中国航天科技集团公司科技委主任包为民本月对新华社记者说，可重复使用是降低成本的有效途径。
包为民说：“与国外主流火箭相比，中国现役的长征系列运载火箭虽然成本低，但随着中国太空探索活动日益增多，降低火箭成本也势在必行。”
新华社报道称，中国尚未正式排除采用垂直降落技术回收火箭的可能性。
中国运载火箭技术研究院的研究人员在其网站上称，“降落伞-气囊”系统将得到多个传感器和一套引导降落的飞行控制系统的辅助。最终目标是像垂直降落技术那样让火箭精准地落入一处范围较小的回收区。
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