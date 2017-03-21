意大利世界最健康 新加坡冰岛澳大利亚和瑞士列世界前五名

纽约讯，2017年彭博全球健康国家指数中，新加坡在163个国家当中排名第四！
此外，意大利是最长寿的国家，因此居住在意大利的小孩可以期待八代同堂，至于塞拉利昂南部2,800英里，人们平均将死于52岁。
除了新加坡列在最健康国五强，澳洲、瑞士及爱尔兰也名列五大最佳健康指数国家。
虽然意大利是最发达国家之一，但增长已经停滞几十年，几乎40％的青年失业，导致其经济无法负担其国家的高负债。然而，相比健康的下，意大利人比美国人、加拿大人及英国人来得好，后者皆都患有血压高，胆固醇和精神较差。
意大利还有“过多的医生”，全球希望救济组织的医生和首席执行官汤姆肯尼恩指出，该国最多人看长篇电视节目就是《家庭医生》。
华盛顿大学公共卫生营养中心主任Adam Drewnowski指出，健康的饮食、蔬菜的营养丰富及特级初榨橄榄油，加上消费者享用新鲜农产品、水果，瘦肉和鱼类是重要的。
每个国家的平均寿命，死亡原因和健康风险涉及高血压、吸烟，到营养不良、清洁食用水的普及性等广泛的指标来进行分级的。
发达国家不是没有风险，他们的问题包括肥胖。美国属于34位，其健康等级是73.05／100。美国超重的人有67.3%，美国因此成为世界最重的国家。
根据美国疾病控制中心的数据，最贫困州，如路易斯安那州、密西西比州，阿拉巴马州及西弗吉尼亚州，是美国最重的州，超过35％的人口被认为是肥胖的。
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