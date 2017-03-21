85后夫妻一时冲动闹离婚，法院首发“离婚冷静通知书”

3月17日，四川省资阳市安岳县人民法院披露，针对一对“85后”夫妻闹离婚的诉讼，该院3月8日发出了首份“离婚冷静期”通知书，限定这对夫妻冷静3个月，其间不得向对方提出离婚。
“冷静期”，指的是夫妻离婚时，法官暂停诉讼程序，安排心理咨询师、家事调查员等社会力量介入，促使当事人理性对待家庭纠纷，推动婚姻矛盾的化解。
拟定通知书耗时一天，限夫妻冷静3个月
据悉，这也是四川省首份“离婚冷静期”通知书。相关人士介绍说，因为是四川省首份“离婚冷静期”通知书，没有可以参照的文书，通知书的格式和措辞，他经过一天时间仔细推敲才最终形成。“用了大段的文字来劝解这对夫妻，言辞十分恳切，特别提到双方的小孩，希望这一点能挽回双方的婚姻。”
“离婚冷静期”通知书给了这对夫妻3个月“离婚冷静期”，并提出了基本要求：“冷静期限内，双方均应保持镇静和理智，三思而后行，原则上不得向对方提出离婚。冷静期对双方具有法律约束力，无正当理由不得拒绝。”冷静期满前7日内，双方可根据有关情况向法院申请适当延长。冷静期限内，若双方已和好或形成一致意见，也可到法院家事少年审判庭签署协议书或者申请撤回起诉。
至于为何要发出这样一份“离婚冷静期通知书”，法院表示，经调查发现，这对夫妇均为85后，结婚后因为带小孩等琐事时常发生纠纷，“后来打了一次架，女方离家出走了。”女方外出务工两年后，回到安岳县并向法院提起离婚诉讼。
“主要原因在于双方年轻、脾气大，都坚持自己的个性，离婚可能出于一时冲动。”主审法官李洪婷这样说道。
今年3月，法院在审理过程中，女方放弃诉讼的意愿，“只是男方比较冷淡。”李洪婷说，开庭结束后，法院决定对这对夫妻发出“离婚冷静期”通知书。
“离婚冷静期”被多地推广试行，河南上海四川已启动试点
这份“离婚冷静期”通知书是安岳县法院的创新之举，并且也有一定的法律支撑。“最高人民法院《关于开展家事审判方式和工作机制改革试点工作的意见》中，有维护婚姻家庭关系稳定等改革目标的相关要求。”
“根据高院精神，我们新设了家事少年审判庭，这也是审判精细化的要求，2017年1月正式运行。”蒋新儒说，该法庭主审家庭纠纷和少年刑事案件，均不公开审理。
据介绍，2016年初，按照最高人民法院部署,河南在部分法院开展家事审判改革试点工作，在一些基层法院在离婚诉讼中,尝试实行3至6个月的离婚冷静期制度。此外，上海市部分基层法院，也启动了该项制度试点。
“目前，我们省也启动试点，多个基层法院成为试点。”蒋新儒说。
其实“离婚冷静期”通知书是可以挽回很多一时冲动离婚的，不知大家怎么看？
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