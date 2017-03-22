马云协助马来西亚，让其迅速走进全数字时代

（马来西亚3月22日）阿里巴巴董事主席马云表示，马来西亚要设立的数字科技自贸区是中国之外的首个数字自贸区，尤其是为中小企业和年轻人所设计。
对于一些人提出“为什么选择马来西亚”的询问，马云称，马来西亚是个亲商的国家，也是很有效率的国家。马云直言，“马来西亚的效率比他想象中还要高。”
“所有国家的政府都说中小企业很重要，但是我们应该为他们找个解决方案，找到一个适当的政策和机制来提供帮助。”
马云今日前来马来西亚出席全球转型论坛上发表谈话时说，马来西亚的数字自贸区让他感到激动，也承诺将会合作改善整体的情况。
他说，马来西亚的数字自贸区中也将会使用最新的科技来协助中小企业和年轻人，包括有货运中心、一站式服务、大数据等措施。
另一方面，马云说，2001年出席达沃斯举行的世界经济论坛时，有很多人集会、反对，让他思考如何让更多人能够接受全球化。
自信满满的马云说：“虽然目前许多人对于跨境贸易保持不良的看法，但是我却相信跨境贸易。”
“我觉得全球化目前只是个婴儿的阶段，才刚刚开始20年到30年的时间，我们应该给它另一个20年至30年，让它更具包容性，让更多人参与其中。”
马云说，历史上王国的优秀君王都控制了国家的贸易，因为只有通过跨境贸易才能够让国家的生意取得成长，才能让商家和平民高兴。
“过去50年，全球贸易由6万家大型企业所掌控，也只有大型企业有机会，而小企业和发展国家都没有这种机会。”
“如果我们能够让90%的小企业和发展中国家从中受益，让全球化更具包容性，究竟会如何？”
他相信，中国首个全球化的情况就是丝路的形成，而在现代也应该将丝路改成E电子丝路（E路），衔接每个国家，也给每个人都有机会。
他说，过去海上贸易盛行时，有了海港，后来大家逐渐接受航空运送时，出现了更多的机场，而E－路也需要一个电子中心（E－Hub）。
阿里巴巴同时宣布，将会在吉隆坡设立一个区域物流中心。
马云认为，电子中心将能够让所有抱有梦想的人都有机会，只要努力工作，也能参与这个电子中心。
另一方面，根据《路透社》报道，该区域物流中心预计将于2019年底完成，包括集中式通关、仓储和各项设施等。
不过，马云并没有透露阿里巴巴在该自贸区的投资规模。
包括支付宝在内的阿里巴巴金融分支机构蚂蚁金服，与马来西亚顶级银行包括联昌银行及马来亚银行签署了谅解备忘录，以探索电子支付和融资服务方面的合作。
这些银行将允许中国游客在马来西亚使用支付宝电子钱包服务。
近几个月来，马来西亚与北京的关系也在蓬勃发展。纳吉从11月北京访问时签署了14个协议，总价344亿美元，其中包括购买四艘中国海军舰艇，以及中国在马来西亚建造铁路项目等协议。
除此之外，北京于2015年向纳吉伸出援手，以让后者在面对一个大马公司的弊案风波上脱困，以23亿美元的资金买下一个大马公司的债卷，以缓解债务问题。
上述自由贸易区还将包括由吉隆坡互联网公司Catcha Group开发的数字中心，该公司是属iflix（相当于东南亚Netflix）。
该中心首席执行官帕特里克·格罗夫（Patrick Grove）告诉《路透社》，Catcha和其他伙伴一起，对数字中心投资额高达2至3亿美元。
较早前， 马云获得马来西亚首相纳吉接见，双方接洽时言谈甚欢，更谈及未来合作大计。
自去年11月与首相在北京会面，马云应邀成为马来西亚国家数字经济顾问，阿里巴巴团队也与马来西亚数字经济机构进行多次的工作讨论。
马云告诉记者，他在与纳吉讨论后，其团队也曾经质疑，“四个月内设立数码自贸区，能做到吗？”
他说，阿里巴巴曾经和欧洲及亚洲的许多国家讨论过此事，而要在四个月内完成数码自贸区，几乎是一个不可能的任务。可是在马来西亚成功了，四个月内完成。
他也说，从官僚、技术方面都让人质疑，但是四个月后却成真了。
“我们只是用了10分钟来答应落实这个计划，但是我已经思考这个计划超过10年，我相信首相（纳吉）也已经考虑过很长的时间。”“只有在彼此都准备多时，而出现这种机遇的时候，才能够将事情落实下来。”
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