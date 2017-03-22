中国成全球数字经济先驱 数字支付市场是美国50倍：英媒

英国《金融时报》网站3月20日刊登记者约翰·桑希尔的文章， 题为《中国的数字经济是全球先驱》。
文章称，任何认为中国在技术上永远只能追赶西方的人应该到上海的地铁车厢里看看，然后再想想。几乎每位乘客，无论老幼，无论衣着光鲜时髦还是邋遢，很可能都在盯着手里的智能手机屏幕。令人吃惊的还不仅仅是智能手机的普及，还有手机中各式各样的应用程序（APP）。
当乘客们乘车在地下穿行的时候，他们可以订购日常用品、给朋友发信息、转账、安排假期出行和办理保险。这都离不开中国融合程度最高的一个超级APP——支付宝。
就像中国经济的其他许多领域一样，中国数字产业的规模和变化速度也令人头晕目眩。官方统计数据显示，截至2016年，中国有大约7.31亿网民，其中95%的人会通过手机上网。这促进了可能是世界上最生机勃勃的移动生态系统的发展。
中国数字支付市场的规模已经扩展到美国的约50倍。阿里巴巴旗下的一家公司还利用这种网上资金流动开发了余额宝，并使之成为世界上最大的货币基金之一。
北京BDA咨询公司董事长邓肯·克拉克说：“你有一种感觉就是，如今离开中国就是在倒退。”
文章称，中国领导人把发展技术产业作为战略重点。在最近的全国人大会议上，中国宣布了大力投资人工智能等尖端技术的进一步计划。
但是，中国的技术公司不需要太多来自北京的鼓励。在腾讯和阿里巴巴的率领下，这个国家的技术公司正依靠自身来推动创新和投资。这两家公司的市值之和超过5000亿美元。
腾讯正利用其热门APP微信作为提供一系列服务的平台，其中包括数字支付。同样，阿里巴巴的核心电商平台为世界各地的上亿商家提供服务，它也涉足各种在线市场和金融服务。现在，中国每年出境游客数量达到1.2亿人次，支付宝正迅速成为最具全球性的数字支付服务供应商之一。
中国数字公司疯狂发展的部分原因是老式软硬件设施的缺乏，特别是在零售和金融行业中。这使得接纳APP经济对消费者来说变得更有吸引力。
在线零售商京东商城的创始人刘强东说，中国的传统连锁店与家乐福或沃尔玛相比势单力薄。正因为线下零售商的弱小，使线上零售商可以比美国的亚马逊更快地占有市场份额。
随着本国投资者和外国风险投资人试图在市场上分得一杯羹，中国的新技术公司获得了大量投资。尽管许多资金被浪费掉了，但有些坚持了下来，促进了以手机为基础的新一代企业的崛起。
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