越南就南海问题请求韩国“力挺”？是合纵还是连横？

“合纵还是连横？越南寻求韩国支持。”德国之声20日以此为题报道称，韩国外长尹炳世19日至20日对越南进行正式访问，与越南总理阮春福举行会晤。
外媒称，中韩因萨德冲突，越南此时对韩提出支持南海。图为越南建设的南海岛礁。
会晤之后，越南政府发布公告称，阮春福总理提议，韩国应当秉持在南海争端中支持越南以及东南亚国家的立场，并协助提高越南的海上执法能力。
英国路透社评论说，自从总统杜特尔特去年上任以来，菲律宾在南海争端中一改以往的强硬态度，转而向北京频频示好。因此，越南现在成了南海争端当事国中对华立场最强硬的国家。就在上周，越南要求中国停止向争议海域派遣巡逻船。韩国是越南最大的投资国，三星等多个大型韩国企业在越南设有工厂。而因为部署“萨德”，韩中关系近期陷入紧张。
不过，日本《外交学者》21日报道称，越南政府的公告并没有透露韩国方面是否认可阮春福的这一提议，尹炳世也未在此次访越中提及对越南在南海声索上的直接支持。
记者查询发现，越南官方媒体并没有报道这一消息。越南通讯社21日刊登了“越南领导人会见来访的韩国外长”的图片新闻，只是简单介绍了尹炳世的访问行程。《越南快报》当天对“越南寻求韩国支持”的报道转引自路透社。
《外交学者》分析说，首尔不太可能在南海问题上发表激烈言论。过去多年韩国一直在南海问题上很低调。在总统朴槿惠被弹劾后，韩国政局出现动荡，代总统黄教安尚未宣布任何重大外交政策。韩联社20日对尹炳世访越进行了报道，但重点放在两国建交25周年以及共商施压抗衡朝核威胁上。(人民网)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost