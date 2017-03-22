中美关系：一对注定要合作的“古怪组合”

英国《金融时报》网站3月21日刊发马丁·沃尔夫题为《中国与美国：一对注定要合作的古怪组合》的文章称，不管中美两个国家看上去反差有多大，它们确实拥有共同利益。保持开放的世界经济就是其中之一。
文章称，当前具有讽刺意味的一件事情是，中美两国对于开放全球经济的态度发生了互换。今年1月，中国国家领导人在达沃斯世界经济论坛上对全球化给予强力支持。仅仅数天后，美国总统特朗普令人震惊地宣称“保护（主义）将（给美国）带来巨大繁荣和力量”，没有什么比两者之间的反差更能证明这一点了。
美国这种保护主义的影响仍不得而知，但这令人感到不安。脆弱的全球经济最不需要的就是美国与中国之间的贸易战。
文章称，参加今年的中国发展高层论坛令人认识到一些问题的更深层次的原因。
中国曾经将美国视为资本主义、民主和经济开放的成功典范。全球金融危机、特朗普当选和美国保护主义毁掉了其在这三个方面的声望。
不过同样显而易见的是，如果要获得必不可少的全球公共产品——管理全球公域、国际安全和稳定繁荣——这对古怪的组合就注定要合作。
文章称，特朗普也许会宣称“美国优先”，中国领导人也许会专注于本国公民的福祉，但如果不关注对方的利益和观点，那么他们当中的任何一方都无法实现自己的愿望。
令人吃惊的是，如今中国领导人似乎比美国领导人更明白这一点。
如果只专注于经济领域，那怎么才能挽救这次“太有可能相互充耳不闻”的对话？
首先，两位领导人需要让对方相信，一旦发生冲突，两人都无法实现自己的目标。哪个国家损失更大只是个毫无意义的智力题。
第二，中国领导人需要让特朗普明白，他对中国政策的看法过时到了无可救药的地步。自2014年6月以来，中国已经动用了1万亿美元外汇储备来维持人民币汇率稳定。从2006年到2016年，中国出口占国内生产总值的比重已经从35%降至19%。曾经所向披靡的出口机器的时代已经过去了。
第三，特朗普需要告诉中国领导人，中国的产业政策是其他国家理所当然关心的问题。不错，中国可以说自己是一个发展中国家，但它同时也是一个经济大国。中国需要认识到，在一个相互依赖的世界里，其他国家对于它的所作所为有着合乎情理的兴趣。当然，特朗普也必须明白同样的道理。如果他不在乎自己的所作所为对全球的影响，那中国为什么要在乎呢？
第四，中国可以帮助给予特朗普想要的东西。美国总统希望被去工业化破坏的美国部分地区获得绿地投资。这一点不可能改变。但中国领导人肯定可以找到愿意在美国投资的中国企业。
最后，特朗普想在美国掀起一股基础设施建设热潮。中国是迄今为止快速建设基础设施的全球最佳榜样。将中国的能力与特朗普的目标结合在一起肯定是可行的。
文章称，不管两个国家看上去反差有多大，它们确实拥有共同利益。保持开放的世界经济就是其中之一。重要的是让特朗普相信他对于贸易的观点是错误的。荒诞的是西方要靠中国来让美国总统相信全球自由贸易的好处。然而，当前的非常时期需要采取此类非常手段。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost