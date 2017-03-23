马来西亚第二家园计划深受中国人喜爱

中国公民在申请马来西亚第二家园计划（MM2H）中，是最大的成功申请群体。
马来西亚第二家园计划是一项国际居留计划，可让符合条件的外国人在马来西亚逗留10年，可享有无数次出入境马来西亚的通行资格。这项计划是公开给所有马来西亚承认的国家，也允许申请人将其配偶和未满21岁的未婚子女带入。
从2002年至2016年11月，马来西亚国际居留计划共有3万人成功获批，其中有近7976名是中国公民，排在首位。其次是日本（4127），孟加拉国（3399），英国（2361），伊朗（1331），新加坡（1258），台湾（1175），韩国（1174），巴基斯坦（958），印度（861）。
马来西亚旅游与文化部长纳兹里（Nazri Aziz）在3月22日提及这些数据。
近年来，许多富裕的中国人纷纷涌向马来西亚购买房产，并居住在马来西亚。这让马来西亚人感到很不安，同时，还可能在马来西亚即将进行的大选之前引发政治问题。
在月前，纳兹里也透露，马来西亚第二家园计划在2013年和2014年期间，数百名朝鲜人提出申请，最终获批的只有4名。马来西亚其实担心朝鲜利用海外部署来进行秘密特务活动。
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