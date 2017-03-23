北京：若日方还想在南海兴风作浪，中国不会答应

中国外交部发言人华春莹23日说，当前，南海地区局势趋稳向好，日方如果还想兴风作浪，中国和周边国家都不会答应。
在当日例行记者会上，有记者问，日本海上自卫队最大航母级直升机护卫舰“加贺号”22日正式服役。据媒体报道，日防卫政务官在仪式上称，中国试图通过岛礁建设等行为改变南海地区现状，引发国际社会担忧。“加贺号”增强了日本的海外投射能力，以应对中国在亚洲地区日益增强的影响力，甚至称“这就是日本的实力”。中方对此有何回应？
“日本代表不了国际社会。”华春莹说，当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海地区局势趋稳向好，日方如果还想兴风作浪，中国和周边国家都不会答应。
她说，近年来，日方不断炮制、渲染所谓“中国威胁”为其扩充军备寻找、制造借口。由于历史原因，国际社会特别是亚洲邻国一向密切关注日本的军事动向。我们有理由对日方动向及其真实意图保持高度警惕。
华春莹说，“加贺号”曾在二战期间被美军击沉。日方应该汲取历史教训。“我们希望‘加贺号’的重现不是日本军国主义企图死灰复燃的开始。”
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