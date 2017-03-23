大批朝鲜特工赴马拉西亚秘密调查？马警方拒绝证实此事

（马来西亚3月23日）马来西亚警察总长卡立表示，如果朝鲜派特工来马进行秘密调查一事属实，即已违法。
他说，若朝鲜派人来调查，必须先联系马来西亚执法单位并获得批准，才可以进行调查工作。
新加坡亚洲新闻台21日称，在马来西亚警方拒绝与朝鲜联合调查金正男遇刺案后，朝鲜特工赴马展开独立调查，挨家挨户调查一起政治阴谋……
报道称，吉隆坡郊外一家美容院的老板称，朝鲜特工正挨家打听金正男案印尼籍女嫌疑人茜蒂艾莎朋友的消息。这些特工自称来自平壤，正在调查一起政治阴谋。
卡立说：“无论是外国特工或是任何执法单位，若要在我国进行调查工作之前，必须先得到我国警方的批准，因为他们並没有权力翻阅文件或盘问我国公民。“
在提及嫌犯之一——高丽航空职员金武义日前被拍到在朝鲜驻马大使馆内打桌球一事，卡立表示，警方不管有谁在大使馆内，但能确认的是3名要犯都在大使馆内。
至于还有多少重要人士涉及此案，卡立都一概不给予回应。
马来西亚《海峡时报》报道，马来西亚警方深信，三名涉嫌杀害金正男的嫌疑犯都躲藏在朝鲜大使馆。
较早前就被日本电视台拍摄到其中一名朝鲜男子在大使馆内轻松打桌球。
综合外国媒体的报道，韩国媒体在较早前引述马来西亚警方和外交消息称，其中一名疑凶李志炫是朝鲜驻越南前大使李洪之子。
据韩联社报道，32岁的嫌犯李志炫曾在朝鲜驻越南大使馆工作，通晓越南语。他去年12月底和另一名朝鲜疑犯——56岁的国家安全保卫省特务李在南，从河内入境，拉拢越南女子段氏香，准备毒杀金正男。
据悉，这三人在今年1月前往柬埔寨训练，另一名涉案的印度尼西亚籍的女嫌犯茜蒂艾莎当时也和其他朝鲜嫌犯一同接受训练。
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